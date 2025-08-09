  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

خبرنگاران لشکر بیدار ملت ایران در خط مقدم نبرد رسانه‌ای هستند

قزوین- فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) با بیان اینکه خبرنگاران لشکر بیدار ملت ایران در خط مقدم نبرد رسانه‌ای هستند، گفت: واژه‌هایی که خبرنگاران خلق می‌کنند مایه امنیت، آرامش ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی صبح شنبه در همایش بزرگداشت مقام خبرنگار که با حضور جمعی از اصحاب رسانه، مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی خبرنگاران در دفاع از حقیقت گفت: خبرنگاران صدای رسای تاریخ هستند.

وی با بیان اینکه «خبرنگاران» لشکر بیدار ملت ایران در خط مقدم نبرد رسانه‌ای هستند، افزود: ملت ایران صدای حقیقت‌طلبان و مظلومان عالم است و شهید صارمی سندی زنده از این رسالت تاریخی است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل رسانه در نبردهای نوین عنوان کرد: رسانه امروز در خط اول میدان نبرد قرار دارد و اگر چنین نبود، ساختمان صداوسیما هدف حمله قرار نمی‌گرفت.

رفیعی تاکید کرد: خبرنگاران پیام‌آوران انقلاب اسلامی‌اند و واژه‌هایی که آنان خلق می‌کنند مایه امنیت، آرامش و اطمینان ملت ایران است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) با بیان اینکه اصحاب رسانه لشکر بیدار ملت ایران هستند، ادامه داد: پاسداران با جسم و آبروی خود تلاش می‌کنند تا راه شهیدان را ادامه دهند و به قله‌ای برسند که شهیدان به آن رسیدند و رسانه‌ها نیز در این مسیر، هم‌سنگر ما هستند.

سردار رفیعی آتانی با تأکید بر اهمیت ذهن و شخصیت جامعه به عنوان مؤلفه‌های اصلی قدرت گفت: مهم‌ترین و خطرناک‌ترین تهدید، ذهن و شخصیت جامعه است و این رسانه‌ها هستند که آن را می‌سازند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین بیان کرد: دشمن با استفاده از رسانه، شخصیتی غیرحقیقی از خود ساخته تا ضعف‌هایش را پنهان کند.

وی با اشاره به نقش رسانه در شکست روایت‌های دشمن افزود: دشمن دروغ می‌گوید و دروغ‌گویی در ذات ترامپ است تنها اصحاب رسانه می‌توانند این دروغ‌ها را افشا کرده و تصویری شفاف از ملت ایران ارائه دهند.

رفیعی آتانی در پایان خواستار تمرکز رسانه‌ها بر تبیین نقش مقام معظم رهبری در شکست روایت آمریکایی-صهیونیستی شد و گفت: دشمن به دنبال ترساندن ملت ایران بود، اما مقام معظم رهبری روایت دشمن را شکست. رسانه‌ها باید این نقش راهبردی را به‌درستی تبیین کنند.

