به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی صبح شنبه در همایش بزرگداشت مقام خبرنگار که با حضور جمعی از اصحاب رسانه، مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی خبرنگاران در دفاع از حقیقت گفت: خبرنگاران صدای رسای تاریخ هستند.
وی با بیان اینکه «خبرنگاران» لشکر بیدار ملت ایران در خط مقدم نبرد رسانهای هستند، افزود: ملت ایران صدای حقیقتطلبان و مظلومان عالم است و شهید صارمی سندی زنده از این رسالت تاریخی است.
وی با اشاره به نقش بیبدیل رسانه در نبردهای نوین عنوان کرد: رسانه امروز در خط اول میدان نبرد قرار دارد و اگر چنین نبود، ساختمان صداوسیما هدف حمله قرار نمیگرفت.
رفیعی تاکید کرد: خبرنگاران پیامآوران انقلاب اسلامیاند و واژههایی که آنان خلق میکنند مایه امنیت، آرامش و اطمینان ملت ایران است.
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) با بیان اینکه اصحاب رسانه لشکر بیدار ملت ایران هستند، ادامه داد: پاسداران با جسم و آبروی خود تلاش میکنند تا راه شهیدان را ادامه دهند و به قلهای برسند که شهیدان به آن رسیدند و رسانهها نیز در این مسیر، همسنگر ما هستند.
سردار رفیعی آتانی با تأکید بر اهمیت ذهن و شخصیت جامعه به عنوان مؤلفههای اصلی قدرت گفت: مهمترین و خطرناکترین تهدید، ذهن و شخصیت جامعه است و این رسانهها هستند که آن را میسازند.
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین بیان کرد: دشمن با استفاده از رسانه، شخصیتی غیرحقیقی از خود ساخته تا ضعفهایش را پنهان کند.
وی با اشاره به نقش رسانه در شکست روایتهای دشمن افزود: دشمن دروغ میگوید و دروغگویی در ذات ترامپ است تنها اصحاب رسانه میتوانند این دروغها را افشا کرده و تصویری شفاف از ملت ایران ارائه دهند.
رفیعی آتانی در پایان خواستار تمرکز رسانهها بر تبیین نقش مقام معظم رهبری در شکست روایت آمریکایی-صهیونیستی شد و گفت: دشمن به دنبال ترساندن ملت ایران بود، اما مقام معظم رهبری روایت دشمن را شکست. رسانهها باید این نقش راهبردی را بهدرستی تبیین کنند.
