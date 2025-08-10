قدرت رسانه فراتر از قدرت نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه عصر یک‌شنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که با حضور جمعی از اصحاب رسانه، مسئولان استانی و فعالان فرهنگی در شهرکرد برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه‌ها در تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور اظهار داشت: رسانه‌ها نقش کلیدی در شناخت بهتر مسئولان، نقد منصفانه و اصلاح عملکردها دارند و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به تجربه پنج‌ساله خود در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی افزود: در طول این مدت، هیچ رسانه‌ای در جلسات کمیسیون حضور نداشت و این نشان‌دهنده غفلت دولت‌ها از قدرت رسانه در فرآیند سیاست‌گذاری است.

نماینده مردم شهرکرد، سامان و بن با بیان اینکه نقد سازنده رسانه‌ها می‌تواند موجب اصلاح ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت شود، گفت: مدیران موفق کسانی هستند که از نقدهای منصفانه بهره‌برداری می‌کنند و رسانه‌ها باید در این مسیر مورد حمایت حقوقی، مالی و بیمه‌ای قرار گیرند.

راستینه با اشاره به نقش رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه و نمایش مظلومیت کودکان غزه تصریح کرد: رسانه‌ها توانستند با تصویرسازی دقیق، جنایتکاران جنگی را به دادگاه‌های بین‌المللی معرفی کنند و این نشان می‌دهد که قدرت رسانه از قدرت نظامی نیز تأثیرگذارتر است.

وی همچنین از اقدامات عمرانی و خدماتی در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: با تصویب حقوق استان و تخصیص منابع لازم، پروژه‌های مهمی در حوزه آب شرب، باغداری و راه‌آهن به نتیجه رسیده‌اند که نقش رسانه‌ها در انعکاس این دستاوردها بسیار مهم است.

نماینده مردم شهرکرد با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه خبری و فرهنگی کشور بیان کرد: خبرنگاران در شرایط سختی فعالیت می‌کنند و باید قوانین حمایتی اصلاح شود تا حقوق و مزایای آنان تأمین گردد.

راستینه در پایان با اشاره به افزایش سهم فرهنگ در بودجه سال ۱۴۰۴ از ۱.۴ درصد به ۲.۷ درصد گفت: این افزایش حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی بوده اما هنوز کافی نیست و باید توجه بیشتری به حوزه فرهنگ و رسانه صورت گیرد.