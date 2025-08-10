  1. استانها
قدرت رسانه فراتر از قدرت نظامی است

شهرکرد – نماینده مردم شهرکرد، سامان و بن با تأکید بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در توسعه کشور گفت: قدرت رسانه در تأثیرگذاری بر افکار عمومی از قدرت نظامی نیز فراتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه عصر یک‌شنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که با حضور جمعی از اصحاب رسانه، مسئولان استانی و فعالان فرهنگی در شهرکرد برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه‌ها در تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور اظهار داشت: رسانه‌ها نقش کلیدی در شناخت بهتر مسئولان، نقد منصفانه و اصلاح عملکردها دارند و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به تجربه پنج‌ساله خود در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی افزود: در طول این مدت، هیچ رسانه‌ای در جلسات کمیسیون حضور نداشت و این نشان‌دهنده غفلت دولت‌ها از قدرت رسانه در فرآیند سیاست‌گذاری است.

نماینده مردم شهرکرد، سامان و بن با بیان اینکه نقد سازنده رسانه‌ها می‌تواند موجب اصلاح ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت شود، گفت: مدیران موفق کسانی هستند که از نقدهای منصفانه بهره‌برداری می‌کنند و رسانه‌ها باید در این مسیر مورد حمایت حقوقی، مالی و بیمه‌ای قرار گیرند.

راستینه با اشاره به نقش رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه و نمایش مظلومیت کودکان غزه تصریح کرد: رسانه‌ها توانستند با تصویرسازی دقیق، جنایتکاران جنگی را به دادگاه‌های بین‌المللی معرفی کنند و این نشان می‌دهد که قدرت رسانه از قدرت نظامی نیز تأثیرگذارتر است.

وی همچنین از اقدامات عمرانی و خدماتی در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: با تصویب حقوق استان و تخصیص منابع لازم، پروژه‌های مهمی در حوزه آب شرب، باغداری و راه‌آهن به نتیجه رسیده‌اند که نقش رسانه‌ها در انعکاس این دستاوردها بسیار مهم است.

نماینده مردم شهرکرد با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه خبری و فرهنگی کشور بیان کرد: خبرنگاران در شرایط سختی فعالیت می‌کنند و باید قوانین حمایتی اصلاح شود تا حقوق و مزایای آنان تأمین گردد.

راستینه در پایان با اشاره به افزایش سهم فرهنگ در بودجه سال ۱۴۰۴ از ۱.۴ درصد به ۲.۷ درصد گفت: این افزایش حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی بوده اما هنوز کافی نیست و باید توجه بیشتری به حوزه فرهنگ و رسانه صورت گیرد.

