 امروز آخرین مهلت مجدد انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت مجدد انتخاب رشته محل با اعلام رشته‌هایی برای سهمیه بومی، سهمیه رزمندگان و استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۴ ساعت ١٢ ظهر امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ به پایان می رسد.

آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ در روزهای ٨ و ٩ خرداد ماه ۱۴۰۴ در ۳۵ حوزه امتحانی برای ۴۵ رشته امتحانی و ۱۱ مجموعه امتحانی با حضور بیش از ۴۸ هزار داوطلب برگزار شد.

کارنامه علمی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴، چهارم مردادماه از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

همزمان با دریافت کارنامه علمی، سامانه انتخاب رشته محل فعال شده و داوطلبان واجد شرایط تا ۸ مرداد ۱۴۰۴ فرصت داشتند نسبت به انتخاب ۱۰۰ کد رشته محل اقدام کنند.