به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست خراسان شمالی، کاظم شاکری، از رهاسازی یک بهله شاهبوف در زیستگاه طبیعی گرمه خبر داد.
وی گفت: این پرنده شکاری شبفعال که چند روز پیش به دلیل ناتوانی در پرواز توسط دوستداران محیط زیست به اداره تحویل داده شده بود، پس از انجام اقدامات درمانی و تیمار، مراقبتهای لازم و اطمینان از بازیابی کامل توان پرواز، در طبیعت شهرستان گرمه رهاسازی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه، با اشاره به اهمیت حفاظت از گونههای حیات وحش افزود: شاهبوف بزرگترین جغد ایران است که به دلیل جثه بزرگ، چشمهای نارنجی و پرهای گوشمانندش بهراحتی قابل شناسایی است و این گونه نقش مهمی در کنترل جمعیت جوندگان و برقراری تعادل در اکوسیستم دارد و حضور آن نشانه سلامت محیط زیست منطقه است.
