جنگل بانان نمونه استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه هفتمین جشنواره گرامیداشت روز جنگلبان و جان نثاران منابع طبیعی که به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: ما هم در استان بوشهر با محوریت موضوع تجلیل و گرامیداشت شأن، منزلت و جایگاه جنگل بانان پرتلاش در حوزه یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مراسمی را برگزار کردیم.

عبدالحسین گرشاسبی بیان کرد: در ارتباط با حفاظت و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی به عنوان یکی از موهبت‌های الهی که می‌بایستی از نسلی به نسلی انتقال داده بشود، جنگل بانان عزیز نقش شایان توجهی دارند که در شرایط بسیار سخت آب و هوایی و شرایط بسیار سخت جغرافیایی تلاش می‌کنند تا مراتع و جنگل‌ها را از گزند کسانی که قصد تعرض و تصرف این اراضی دارند مصون بماند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر عنوان داشت: در استان بوشهر بالغ بر ۱۷۰۰ هزار هکتار اراضی ملی وجود دارد که بیش از هزار و ۱۸۹ هزار هکتار مراتعی است که قابلیت‌های بسیار بالایی دارند و در این راستا مجموعاً بالغ بر ۵۷ نفر از همکاران ما قالب جنگل بان در این زمینه فعالیت دارند، ولی نیاز است همیاران طبیعت و دوستداران محیط زیست به کمک آمده و در حوزه حفاظت و صیانت از جنگل‌ها با توجه به وسعت بسیار بالای عرصه‌های منابع طبیعی استان، قطعاً جنگلبانان به تنهایی قادر نخواهند بود وظیفه خود را که همان حفاظت از این عرصه‌ها است انجام دهند و نیاز به مشارکت مردم است.

گرشاسبی تصریح کرد: استان بوشهر در هفتمین جشنواره‌ای که همزمان به صورت ویدئو کنفرانسی در کل کشور در حال برگزار است در سه بخش جنگلبانان نمونه، جان نثاران منابع طبیعی و جنگلبانان فداکار حائز رتبه شد و به عزیزانی که به نمایندگی از جنگل بانان در سراسر استان بوشهر دارند به صورت شبانه روزی فعالیت دارند از آنان تجلیل شد.

وی از جمله تهدیدات در حوزه منابع طبیعی را تغییر اقلیم، گرمایش بیش از حد زمین و کاهش بارندگی، تصرفات و تعرضات افراد سودجو به عرصه منابع طبیعی و آتش سوزی‌های مهیبی که سالانه هزاران هکتار عرصه را از بین می‌برند عنوان داشت و افزود: و همکاران خدوم حوزه منابع طبیعی جنگلبانان و جنگلداران عزیز با شرایطی که در استان فراهم خواهد شد بیش از پیش در راستای اهداف و رسالت‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تلاش خواهند نمود.

در این جشنواره که به مناسبت روز جنگلبان، از جنگلبانان نمونه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و تنی چند از جنگلبانان افتخاری به همراه خانواده آنان تجلیل شد.