حمله قاچاقچیان چوب در تالش با سلاح شکاری به جنگلبانان؛ یک نفر مجروح شد

کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت‌هایی از شب گذشته گروه گشت حفاظتی منابع طبیعی شهرستان تالش پس از دریافت گزارش قطع درختان در محدوده جنگل‌های طولارود به محل اعزام شد.

وی افزود: در محل وقوع تخلف شش اصله درخت جنگلی قطع شده بود. اما متأسفانه در ادامه عملیات، گروه گشت مورد حمله مسلحانه چند نفر از قاچاقچیان چوب با سلاح شکاری قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با اشاره به وضعیت مصدومیت یکی از مأموران گفت: در این درگیری، یکی از نیروهای ما به نام «خدمت محمدی‌نژاد» از ناحیه بدن بر اثر اصابت ساچمه به شدت مجروح شد و بلافاصله به بیمارستان نورانی تالش منتقل گردید و خوشبختانه اقدامات درمانی لازم در حال انجام و وضعیتشان تحت کنترل است.

مرزبانی با بیان اینکه موضوع به مراجع قضائی اطلاع داده شده است، افزود: گزارش کامل حادثه به دادستان شهرستان تالش ارائه شده است و عاملان این حمله شناسایی شده‌اند و مراحل قانونی برای دستگیری آن‌ها با همکاری نیروهای انتظامی در حال پیگیری است.

وی در پایان گفت: برخورد قاطع با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی در دستور کار جدی ما است و از هیچ تلاشی برای حفظ امنیت جنگلبانان و حفاظت از جنگل‌ها دریغ نخواهیم کرد.