سپاهان به دنبال اولین حضور در لیگ نخبگان؛ کار سخت محرم در اولین گام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران در یکی از مهمترین دیدارهای فصل، شامگاه سهشنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه بینالمللی خلیفه دوحه به مصاف تیم قدرتمند الدحیل قطر خواهد رفت. این مسابقه که با قضاوت عبدالله جمالی داور برجسته کویتی برگزار میشود، در چارچوب مرحله پلیآف لیگ نخبگان آسیا انجام میگیرد و نتیجه آن تعیینکننده صعود مستقیم یکی از این دو تیم به مرحله گروهی رقابتهای قارهای خواهد بود.
سپاهان، نماینده پرافتخار ایران و تیم پرهوادار اصفهان، در این فصل با هدایت محرم نویدکیا وارد رقابتهای آسیایی شده و تلاش دارد برای اولین بار در لیگ نخبگان آسیا حضور داشته باشد. این دیدار نخستین تجربه رسمی نویدکیا به عنوان سرمربی سپاهان در سطح باشگاهی قارهای به شمار میآید و اهمیت بالایی برای او و تیمش دارد.
سابقه تقابلهای سپاهان و الدحیل؛ دو دیدار، دو شکست
سپاهان و الدحیل پیش از این تنها دو بار در رقابتهای آسیایی مقابل هم قرار گرفتهاند که هر دو دیدار به سود نماینده قدرتمند قطر خاتمه یافته است. اولین دیدار این دو تیم در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در قطر برگزار شد و الدحیل موفق شد با نتیجه یک بر صفر سپاهان را شکست دهد. بازی برگشت نیز در تاریخ ۶ اردیبهشت همان سال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد که الدحیل با برتری ۵ بر ۲ پیروز این مسابقه شد.
محرم نویدکیا تاکنون در هر دو تقابل با الدحیل شکست را تجربه کرده و این دیدار فرصتی است تا سرمربی جوان سپاهانیها بتواند اولین پیروزی آسیایی خود را رقم بزند. از سوی دیگر، جمال بلماضی، سرمربی الجزایری الدحیل، سابقه یک پیروزی و یک شکست مقابل سپاهان را دارد و بدون شک با تجربه خود به دنبال حفظ روند موفقیت تیمش است.
بازیکنان کلیدی و آمار تأثیرگذار؛ برتری نسبی الدحیل در گلزنی
یکی از نکات قابل توجه دیدار فردا، حضور بازیکنان مطرح و گلزنان کلیدی دو تیم است. مایکل اولونگا مهاجم سابق الدحیل با ۳ گل زده، بهترین گلزن تاریخ تقابلهای سپاهان و الدحیل است. همچنین ادمیلسون جونیور و فرجانی ساسی نیز به ترتیب در رتبههای بعدی گلزنان این دو تیم قرار دارند.
از طرفی سپاهان برای موفقیت در این مسابقه حساس نیاز دارد که خط حمله خود را تقویت کرده و بتواند دروازه تیم پرقدرت قطری را باز کند.
ترکیب و وضعیت بازیکنان سپاهان؛ پنج غایب تأثیرگذار
سپاهان در این دیدار پنج بازیکن خود را در اختیار ندارد. محمدرضا اخباری، دروازهبان ملیپوش تیم به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم نیست. ریکاردو آلوز هافبک پرتغالی هنوز وضعیت رسمی ثبت قراردادش با سپاهان مشخص نشده و باشگاه تراکتور علیه انتقال او به سپاهان به مراجع ذیربط شکایت کرده است.
همچنین مهدی لیموچی به خاطر مصدومیت، و علیاصغر اعرابی و محمد عسگری از ترکیب تیم کنار گذاشته شدهاند. این غیبتها میتواند چالشهایی برای سپاهان ایجاد کند، اما کادر فنی تیم امیدوار است با تکیه بر بازیکنان آماده و استراتژی مناسب، بتواند از این آزمون سخت سربلند بیرون بیاید.
ترکیب الدحیل؛ تیمی با همه ستارهها و تقویتهای جدید
در سوی دیگر، الدحیل قطر با ترکیبی کامل و آماده پا به میدان خواهد گذاشت. این تیم یکی از قدرتمندترین نمایندگان آسیا به شمار میآید که علاوه بر بازیکنان اصلی خود، در پنجره نقل و انتقالات اخیر نیز چند بازیکن سرشناس را به خدمت گرفته است.
از جمله خریدهای جدید و تأثیرگذار الدحیل میتوان به پیاتک (مهاجم لهستانی)، مارکو وراتی (هافبک ایتالیایی و ستاره سابق پاری سن ژرمن)، ژان شارل کاستیلتو (مدافع کامرونی)، عادل بولبینه (هافبک الجزایری)، یوسف سابالی (مدافع سنگالی) و لوکاس سیلوا مِلو معروف به «توتا» (مدافع برزیلی) اشاره کرد.
حضور این بازیکنان با تجربه و بینالمللی، قدرت دفاعی و هجومی الدحیل را به شکل قابل توجهی افزایش داده و این تیم را به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ نخبگان آسیا تبدیل کرده است.
سپاهان در مسیر صعود؛ فرصتی طلایی برای فوتبال ایران
سپاهان با انگیزه فراوان و برنامهریزی دقیق در این بازی حاضر میشود تا بتواند با کسب پیروزی در ورزشگاه خانگی الدحیل، ضمن گرفتن انتقام شکستهای گذشته، به مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا راه پیدا کند. این موفقیت نه تنها برای باشگاه سپاهان بلکه برای فوتبال ایران نیز اهمیت ویژهای دارد و میتواند انگیزه و اعتماد به نفس بالایی به سایر نمایندگان کشور در رقابتهای بینالمللی بدهد.
نظر شما