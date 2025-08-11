الدحیل با تمامی نفرات مقابل سپاهان؛ هافبک معروف ایتالیایی در ترکیب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه الرایه قطر، تیم فوتبال الدحیل امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد) و از ساعت ۱۹:۱۵ آخرین تمرین خود را برای دیدار با تیم سپاهان ایران که فردا (سه‌شنبه ۲۱ مرداد) در چارچوب پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا برگزار می‌شود را انجام خواهد داد.

آخرین تمرین این تیم در زمین مسابقه، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه و با حضور تمامی بازیکنان و زیر نظر جمال بلماضی سرمربی الجزایری برگزار می‌شود. بلماضی تلاش می‌کند در این جلسه آخرین نکات و مهم‌ترین دستورالعمل‌ها را به بازیکنان منتقل کند تا تیمش بتواند بهترین شروع ممکن را در بازی داشته باشد.

انتظار می‌رود تمرین امروز سبک و کوتاه باشد، چرا که تیم روز گذشته تمرین اصلی و پرفشاری را پشت سر گذاشت. در این جلسه، بلماضی چارچوب کلی تاکتیک خود را مشخص کرده و ترکیب اصلی را برای این دیدار دشوار برگزیده است. او همچنین با ایجاد فضای پرشور در تمرینات اخیر، انگیزه بازیکنان را افزایش داده است.

الدحیل با ترکیبی کامل وارد این بازی خواهد شد و همه بازیکنان آماده هستند، از جمله خریدهای جدید این تیم: کریشتوف پیاتک (لهستانی)، مارکو وراتی (ایتالیایی)، ژان شارل کاستیلتو (کامرونی)، عادل بولبینه (الجزایری)، یوسف سابالی (سنگالی) و لوکاس سیلوا مِلو ملقب به «توتا» (مدافع برزیلی).

الدحیل از چهار روز پیش تمرینات جدی خود را برای این مسابقه در ورزشگاه لوسیل آغاز کرده و اکنون با روحیه‌ای بالا پس از اردوی موفق ۱۸ روزه در هلند آماده این رویارویی است.

در مقابل، تیم سپاهان ایران روز گذشته و از ساعت ۱۹ تمرین اصلی خود را در زمین‌های سرپوشیده آکادمی اسپایر برگزار کرد. این تمرین پشت درهای بسته و بدون حضور هواداران و رسانه‌ها انجام شد. کاروان تیم سپاهان بامداد روز گذشته (یکشنبه) به دوحه رسید و بازیکنان پس از ورود مستقیم به هتل محل اقامت، استراحت کردند.