AFC: گل زکی پور جنبه حیثیتی برای سپاهان داشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الدحیل قطر شامگاه سه شنبه ۲۱ مرداد و در مرحله پلی‌آف صعود به مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نماینده قطر به پایان رسید تا شاگردان محرم نویدکیا راهی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شوند و همراه با استقلال دو نماینده کشورمان برای فصل جدید این مسابقات باشند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در رابطه با این بازی نوشت: تیم الدحیل از لیگ ستارگان قطر با جبران عقب‌افتادن زودهنگام، توانست در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، سپاهان را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد.

محمدامین حزباوی در دقیقه ۳ بازی، سپاهان را پیش انداخت، اما گل‌های ابراهیم بامبا، عادل بولبینا و کریستوف پیونتک تا دقیقه ۳۳ باعث شد شاگردان جمال بلماضی پیروز میدان شوند. میلاد زکی‌پور نیز در دقایق پایانی یک گل برای سپاهان به ثمر رساند که تنها جنبه حیثیتی داشت.

با این نتیجه، الدحیل یکی از ۱۲ تیم منطقه غرب آسیا خواهد بود که در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند داشت. مراسم قرعه‌کشی این مرحله جمعه در کوالالامپور برگزار می‌شود.