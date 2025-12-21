سرمربی الدحیل: کار دشواری مقابل تراکتور داریم؛ انتظار بازی پرگل داریم

به گزارش خبرنگار مهر، جمال بلماضی سرمربی تیم فوتبال الدحیل قطر در نشست خبری پیش از بازی با تراکتور تبریز در هفته ششم منطقه غرب لیگ نخبگان آسیا گفت: به خوبی میدانیم فردا با یک تیم قوی از ایران روبرو میشویم که در دیدارهای قبلی خودش هم عملکرد خیلی خوبی داشته است.
سرمربی الدحیل قطر درباره تقابل با شاگردان دراگان اسکوچیچ در تراکتور تبریز تصریح کرد: حریف را به خوبی آنالیز کردیم و با اطلاعاتی که داریم میدانیم بازی سختی خواهیم داشت، اما برای چنین مسابقههای آماده هستیم. میدانیم نباید اشتباه داشته باشیم.
او درباره خط دفاعی متزلزل الدحیل که در ۵ بازی گذشته لیگ نخبگان، ۱۰ گل دریافت کرده است تاکید کرد: به این آمار و موارد توجه نمیکنیم. همین که فردا یک گل بیشتر از تراکتور بزنیم برای ما کافی است. میدانیم که احتمال دارد گلهای زیادی رد و بدل شود اما ما دنبال برد در تبریز هستیم.
