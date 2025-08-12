رسانه قطری: الدحیل برای شکست سپاهان عزم خود را جزم کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه الشرق قطر، دیدار دو تیم فوتبال الدحیل قطر و سپاهان ایران در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه شامگاه سه شنبه ۲۱ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد، این بازی در مرحله پلی آف لیگ نخبگان آسیا برگزار می‌شود.

تیم الدحیل امیدوار است با بازی در این مسابقه جایگاه خود در فوتبال باشگاهی آسیا را بازسازی کند و بتواند به مرحله گروهی صعود کند تا بار دیگر با بزرگان آسیا رقابت کند. این فرمت جدید از دوره گذشته اجرا شده و الدحیل در دوره قبل به عنوان نایب قهرمان لیگ قطر نتوانست در آن شرکت کند.

اگرچه کار تیم الدحیل آسان نخواهد بود، اما آن‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند تا با قدرت به مسابقات آسیایی بازگردند و بهترین شروع را در فصل جدید لیگ داخلی که پس‌فردا پنجشنبه آغاز می‌شود، داشته باشند.

بازیکنان الدحیل در تمرین نهایی دیروز آماده بودن خود را برای دیدار برابر سپاهان نشان دادند. کادر فنی به سرپرستی جمال بلماضی تمام تلاش خود را برای آماده کردن ترکیب اصلی انجام داده است. همه بازیکنان در تمرینات خوب ظاهر شده‌اند و برای گرفتن جایگاه در ترکیب اصلی رقابت می‌کنند.

الدحیل با جذب چند بازیکن سرشناس شانس خود را برای فصل جدید افزایش داده است؛ از جمله مارکو وِراتی ایتالیایی، کریستوف پیاتک لهستانی، عادل بولبینه الجزایری، یوسف سابالی سنگالی و لوکاس سیلوا میلوی برزیلی که با نام «توتا» شناخته می‌شود.

تقاضا برای تهیه بلیت این دیدار بالا است و انتظار می‌رود جمعیت زیادی از هواداران الدحیل در ورزشگاه خلیفه حاضر شوند تا تیم خود را حمایت کنند و به آن‌ها در عبور از سد تیم ایرانی کمک کنند تا به مرحله بعد صعود کنند و مسیر خود را با قدرت ادامه دهند.