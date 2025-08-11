سپاهان با پیراهن اول مقابل الدحیل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سپاهان، جلسه پیش از بازی دیدار روز سهشنبه تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران و الدحیل قطر پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور عوامل اجرایی، انتظامی و مدیران دو تیم در ورزشگاه بینالمللی خلیفه دوحه قطر برگزار شد.
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در بازی روز سهشنبه مقابل الدحیل قطر با لباس اصلی خود یعنی لباس زرد و مشکی به میدان میرود.
طبق تصمیم مسئولان تیم، لباس دروازهبان سپاهان در این مسابقه بنفش رنگ خواهد بود.
الدحیل قطر نیز در این مسابقه با لباس قرمز رنگ به میدان خواهد رفت و لباس دروازهبان این تیم در مسابقه سبز رنگ خواهد بود.
دیدار تیمهای فولاد مبارکه سپاهان ایران و الدحیل قطر در پلیآف لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ روز سهشنبه ۲۱ مرداد (به وقت ایران) در ورزشگاه بینالمللی خلیفه دوحه قطر برگزار خواهد شد.
