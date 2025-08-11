یوسفی: برای بازی با الدحیل آماده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سپاهان، آریا یوسفی بازیکن تیم فوتبال سپاهان ایران در حاشیه نخستین جلسه تمرین این تیم در دوحه پیش از مصاف با الدحیل در مرحله پلی آف لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: خداراشکر تمرینات را زود آغاز کردیم و به سطح آمادگی خوبی رسیدیم و برای یک بازی سخت، آماده هستیم.

وی در خصوص تأثیر حضور اسطوره‌های سپاهان در کادر فنی گفت: با حضور افرادی نظیر محرم نویدکیا و هادی عقیلی در رأس کادر فنی، تیم از نظر روحی و روانی تقویت شده و همدلی خوبی بین اعضای تیم برقرار است. همه امیدواریم و همه تلاش خود را می‌کنیم که نتیجه خوبی بگیریم.

یوسفی درخصوص بازیکنان جدید تیم افزود: بازیکنان باکیفیتی به تیم اضافه شده‌اند و به سرعت با سایر بازیکنان ارتباط خوبی برقرار کرده و خوشحالیم که در کنار ما هستند.

بازیکن جوان تیم سپاهان درباره سطح آمادگی این تیم پیش از مصاف با الدحیل گفت: تمرینات را زودتر از همه آغاز کردیم که بتوانیم به سطح آمادگی مطلوبی برای این بازی برسیم. دو جلسه نیز در اینجا سخت تمرین می‌کنیم و خیلی امیدوارم که تلاشمان نتیجه بدهد.

آریا یوسفی در خصوص آب و هوای گرم و شرجی دوحه گفت: برای وفق پیدا کردن با این شرایط، زودتر به دوحه آمدیم، هوا بسیار شرجی است اما این مانعی برای کار ما نخواهد شد.

او در پایان خطاب به هواداران افزود: انشاالله بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم، سال قبل کمی بدشانسی آوردیم، امیدوارم امسال بتوانیم با عملکرد بهتر، نتایج بهتری نیز کسب کنیم.

لازم به ذکر است، تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ایران در چارچوب پلی آف لیگ نخبگان آسیا سه‌شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران، به مصاف الدحیل قطر خواهد رفت.