شکست سنگین سپاهان در نیمه اول مقابل الدحیل با یک خبر تلخ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الدحیل قطر در مرحله پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه شنبه ۲۱ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت عبدالله جمالی از کویت در ورزشگاه خلیفه دوحه رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود شاگردان بلماضی به پایان رسید. محمدامین حزباوی زننده تنها گل سپاهان بود.

ترکیب سپاهان

سید حسین حسینی، محمد کریمی (۲۲- امید نورافکن)، کاوه رضایی، جواد آقایی پور، آریا یوسفی، محمد عسکری، میلاد زکی‌پور (کارت زرد)، احسان حاج صفی، محمدامین حزباوی، محمد دانشگر و آرش رضاوند

ترکیب الدحیل

صلاح زکریا، توتا، مارکو وراتی، ادمیلسون جونیور، کریستوف پیونتک، کریم بوضیاف، یوسف سابالی، بنجامین بورژو، ابراهیم بامبا، حمام احمد و عادل بولینا

شروع بازی و گل برای سپاهان

بازیکنان سپاهان بازی را خصوصی آغاز کردند و در دقیقه ۳، پرتاب اوت برای این تیم شکل گرفت که آریا یوسفی توپ را به صورت بلند به محوطه جریمه الدحیل ارسال کرد که با دخالت آقایی پور توپ در شلوغی محوطه جریمه حریف به محمدامین حزباوی رسید و این بازیکن با پای راست موفق شد گل اول بازی را برای شاگردان محرم نویدکیا به ثمر برساند.

گل تساوی زودهنگام برای الدحیل با اشتباه دو مدافع

پس از گل سپاهان، بازیکنان الدحیل بازی را در دست گرفتند و در دقیقه ۱۰ برای این تیم کرنر شکل گرفت که بنجامین بورژو توپ را روی دروازه سپاهان ارسال کرد و ابراهیم بامبا با ضربه سر و روی جاگیری نادرست آریا یوسفی و غفلت حزباوی گل تساوی را برای شاگردان جمال بلماضی به ثمر رساند تا سید حسین حسینی در اولین بازی خود برای سپاهان در ثبت کلین شیت ناکام بماند.

مصدومیت نگران کننده کریمی

در حالی که توپ در اختیار بازیکنان الدحیل بود، محمد کریمی برای باز پس گیری توپ به سمت بازیکن الدحیل رفت که ناگهان تعادل خود را از دست داد و از ناحیه زانو مصدوم شد به طوری که کریمی نتوانست به بازی ادامه دهد و در دقیقه ۲۲ جای خود را به امید نورافکن داد.

دومین اشتباه حزباوی و گل دوم برای الدحیل

در حالی که توپ در خط دفاعی الدحیل و در اختیار توتا بود او با چشمانی باز پشت سر حزباوی را نشانه گرفت و روی غفلت این مدافع توپ به عادل بولینا رسید و او در دقیقه ۲۴ با شوتی سر ضرب موفق شد گل دوم الدحیل را به ثمر برساند و سید حسین حسینی نتوانست مانع از باز شدن دروازه سپاهان شود.

کلکسیون اشتباهات سپاهان به حاج صفی رسید

بازیکنان سپاهان که بسیار نامنظم بازی می‌کردند در دقیقه ۳۳ و در حالی که توپ در اختیار احسان حاج صفی بود او به اشتباه توپ را به کریستوف پیونتک پاس داد و این مهاجم در مصافی تک به تک با حسینی قرار گرفت و موفق شد گل سوم را وارد دروازه سپاهان کند.

شاگردان بلماضی در دقیقه ۴۰ باز هم فرصت گلزنی داشتند که شوت بنجامین بورژو با کمک سید حسین حسینی توپ به تیرک دروازه برخورد کرد.