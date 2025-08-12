دلایل شکست استقلال برابر تراکتور/ مقصر از دست رفتن یک جام مشخص شد

علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقاتی که برای استقلال رخ داده است، گفت: متأسفانه استقلال سوپر جام را به مدیرانش باخت نه به کادر فنی و بازیکنان. اگر تعلل در کار مسئولان نبود و آنها زودتر یارگیری می‌کردند و بازیکنان کادر فنی را جذب می‌کردند اردوی استقلال با تمام نفرات برگزار می‌شد و ساپینتو می‌توانست اردو را به بهترین شکل برگزار کند. نبود کامل نفرات در اردو و آماده نبودن چند بازیکن باعث شد تا استقلال از مدیرانش زودتر شکست بخورد تا تراکتور.

اشتباهات فردی بلای جان استقلال شد

وی در خصوص اشتباه چند بازیکن و تأثیر آنها در نتیجه دیدار گفت: متأسفانه از بازیکنی که مدعی تجربه و پوشیدن پیراهن تیم ملی است بعید بود که چنین اشتباه تأثیرگذاری انجام دهد که باعث باخت تیم شود. استقلال فصل گذشته هم از این اشتباهات زیاد داشت و باعث شد تا تیم نتیجه مطلوب را نگیرد.

کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: ساپینتو باید سطح اشتباهات بازیکنان را به حداقل برساند تا دیگر شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشد. سرمربی استقلال می‌داند که راه طولانی در پیش دارد و بازی‌های سختی هم انتظار او و تیمش را می‌کشد بنابراین باید با توان بیشتری تمرینات بازیکنان را زیر نظر داشته باشد.

نظم دفاعی استقلال امیدوار کننده بود

کارشناس فوتبال در خصوص عملکرد کلی خط دفاع استقلال گفت: هنوز زود است که بخواهیم عملکرد دفاع استقلال را آنالیز کنیم، برای اولین بازی به جز دو اشتباه مدافعان استقلال منظم بودند و بارها اجازه گلزنی به تراکتور را ندادند. البته هنوز بازیکنان از وضعیت بدنسازی بیرون نیامده‌اند و به نظم تیمی دست پیدا نکرده‌اند ولی در مجموع خط دفاع استقلال امیدوار کننده ظاهر شد و اعتقاد دارم چند هفته باید بگذرد که تیم شکل واقعی خود را پیدا کند.

رویارویی دوباره دیدنی تر خواهد شد

جباری در خصوص دیدار دوباره تراکتور و استقلال در هفته اول لیگ گفت: نتیجه در سوپر جام و قهرمانی تراکتور باعث شد جذابیت هفته اول لیگ بیشتر خواهد شد. ساپینتو آنالیز خوبی از حریف داشت و به طور حتم این بار به دنبال این است تا نقاط ضعف خود را پوشش دهد تا بتواند در هفته اول لیگ برنده از زمین خارج شود. استقلال ساپینتو خوب بازی کرد و نشان داد می‌توان به این تیم امیدوار بود. ساپینتو یک هفته فرصت دارد تا تیم را از لحاظ روحی و روانی و فنی آماده کند تا تراکتور را شکست دهد.

قضاوت بازیکنان جدید زود است

جباری در پایان و در خصوص عملکرد بازیکنان جدید استقلال تاکید کرد: زود است که بخواهیم بازیکنان جدید را ارزیابی کنیم چون آنها چند دقیقه بیشتر بازی نکردند. البته تنها دروازه‌بان جدید آبی‌پوشان ۹۰ دقیقه بازی کرد که عملکرد خوبی داشت و نشان داد که تجربه بالایی دارد. او چند سیو خوب داشت و هواداران را امیدوار کرد. البته استقلال به یک گلر با تجربه دیگر هم نیاز دارد تا یک رقابت سالم بین دو دروازه‌بان به وجود بیاید.