۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

واکنش رسانه های پرتغالی به شکست استقلال مقابل تراکتور + عکس

رسانه های کشور پرتغال نتیجه دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتور در سوپرجام را بازتاب دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در سوپرجام رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان دراگان اسکوچیچ به پایان رسید تا ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال در دومین تجربه حضور خود با استقلال در سوپرجام از کسب این عنوان مهم ناکام بماند.

در همین حال رسانه‌های کشور پرتغال با تیترهای به نسبت مشابه نتیجه این بازی را بازتاب کردند.

سایت «rtp» نوشت: ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی که دوباره هدایت تیم استقلال را برعهده گرفته است در دیدار سوپرجام ایران مقابل تراکتور با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد؛ پیروزی‌ای که در دقایق پایانی برای تراکتوری‌ها به دست آمد.

واکنش رسانه های پرتغالی به شکست استقلال مقابل تراکتور + عکس

سایت «ojogo» نوشت: ریکاردو ساپینتو در بازگشت به هدایت استقلال، سوپرجام ایران را واگذار کرد.

واکنش رسانه های پرتغالی به شکست استقلال مقابل تراکتور + عکس

سایت «cnnportugal» نوشت: استقلال با سرمربیگری ساپینتو سوپرجام را به حریف خود واگذار کرد.

واکنش رسانه های پرتغالی به شکست استقلال مقابل تراکتور + عکس

رسانه‌های «record» و «abola» هم تیتر مشابه‌ای با این عنوان: «ساپینتو در بازگشت به ایران سوپرجام را واگذار کرد.» روی خروجی سایت خود کار کردند.

واکنش رسانه های پرتغالی به شکست استقلال مقابل تراکتور + عکس

واکنش رسانه های پرتغالی به شکست استقلال مقابل تراکتور + عکس

بهنام روان پاک

