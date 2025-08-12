واکنش رسانه های پرتغالی به شکست استقلال مقابل تراکتور + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در سوپرجام رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان دراگان اسکوچیچ به پایان رسید تا ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال در دومین تجربه حضور خود با استقلال در سوپرجام از کسب این عنوان مهم ناکام بماند.

در همین حال رسانه‌های کشور پرتغال با تیترهای به نسبت مشابه نتیجه این بازی را بازتاب کردند.

سایت «rtp» نوشت: ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی که دوباره هدایت تیم استقلال را برعهده گرفته است در دیدار سوپرجام ایران مقابل تراکتور با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد؛ پیروزی‌ای که در دقایق پایانی برای تراکتوری‌ها به دست آمد.

سایت «ojogo» نوشت: ریکاردو ساپینتو در بازگشت به هدایت استقلال، سوپرجام ایران را واگذار کرد.

سایت «cnnportugal» نوشت: استقلال با سرمربیگری ساپینتو سوپرجام را به حریف خود واگذار کرد.

رسانه‌های «record» و «abola» هم تیتر مشابه‌ای با این عنوان: «ساپینتو در بازگشت به ایران سوپرجام را واگذار کرد.» روی خروجی سایت خود کار کردند.