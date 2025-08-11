کارشناس داوری: چشمی باید اخراج می شد/ پنالتی تراکتور درست بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در دیدار سوپرجام شامگاه دوشنبه ۲۰ مرداد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود تراکتور خاتمه یافت تا شاگردان دراگان اسکوچیچ با کسب جام قهرمانی به استقبال لیگ برتر بروند.

نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با قضاوت وحید کاظمی در این دیدار اظهار داشت: در نیمه نخست مشکل خاصی در داوری وجود نداشت. گل استقلال در دقیقه ۱۲ صحیح بود و تصمیم داور در دقیقه ۴۲ مبنی بر ادامه بازی در محوطه جریمه استقلال نیز درست اتخاذ شد.

وی افزود: روزبه چشمی در نیمه اول به‌درستی کارت زرد دریافت کرد، اما در دقیقه ۷۶ باید کارت زرد دوم را دریافت می‌کرد تا از زمین بازی اخراج می‌شد.

رودنیل ادامه داد: در دقیقه ۸۰، کاظمی داور مسابقه جاگیری مناسبی نداشت و به همین دلیل صحنه خطای پنالتی را به‌خوبی ندید و مجبور شد پنج دقیقه زمان صرف بازبینی ویدئویی کند. همچنین مشخص نیست چرا ۱۱ دقیقه وقت اضافه اعلام شد، در حالی که مجموع توقف‌های بازی چنین زمانی را توجیه نمی‌کرد.

این کارشناس داوری با اشاره به موضوع آمادگی داوران گفت: مشکل تنها در قضاوت نیست، بلکه در مدیریت و نظارت بر داوران نیز ضعف داریم. برخی داوران تست‌های آمادگی جسمانی را با وجود عدم صلاحیت طی کرده‌اند یا بدون رعایت شرایط قانونی اجازه قضاوت پیدا می‌کنند. این روند باید اصلاح شود و داوران علاوه بر آمادگی بدنی، شهامت و دقت در تشخیص صحنه‌ها را داشته باشند. تماشای طولانی بازبینی ویدئویی باعث افت کیفیت و هیجان بازی می‌شود و نمونه آن را در رقابت‌های معتبر اروپایی نمی‌بینیم.

رودنیل در پایان خاطرنشان کرد: اگر این روند در لیگ برتر ادامه پیدا کند، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد و امیدوارم مسئولان پیش از آغاز فصل جدید برای بهبود کیفیت داوری تصمیمات اساسی اتخاذ کنند.