انتقاد از عملکرد مدیران استقلال/ حمودی:قضاوت درمورد عملکرد تیم زود است

علی حمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست استقلال برابر تراکتور گفت: شاید زود باشد که بخواهیم عملکرد استقلال را با کادر فنی و نفرات جدید ارزیابی کنیم ولی باید بپذیریم که سبک و نوع بازی استقلال با فصل گذشته چندان تغییری نداشته و با توجه به اینکه بجز گلر تقریباً آبی پوشان با همان ترکیب فصل گذشته به میدان رفتند شکل تیم همان فرم فصل پیش بود و بازیکنان جدید بجز آقاسی و ادان یا اصلاً بازی نکردند و یا خیلی کم به بازی گرفته شدند.

پس نمی‌توان در خصوص عملکرد فنی آنها صحبت کنیم. استقلال هنوز در خط حمله مشکل دارد و باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا خریدهای جدید تأثیرگذار خواهند بود یاخیر. در خط هافبک و دفاع هم نیاز به تغییر وجود دارد تا شکل تیمی استقلال بهتر شود تا شاهد بازی هجومی تر از استقلال باشیم نه اینکه استقلال بعد از زدن گل به یکباره در لاک دفاعی فرو برود.

مدیران باشگاه صدرصد مقصر هستند

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود شکست استقلال برابر تراکتور به دلیل ضعف‌های مدیریتی است تاکید کرد: در اینکه صدرصد مدیران استقلال مقصر هستند شکی نیست. آنها می‌توانستند خیلی زودتر بازیکنان مورد نظر کادر فنی را جذب کنند و نقاط ضعف را برطرف کنند ولی تعلل و تأخیر آنها باعث شد تا تیم یک اردوی نصف و نیمه را برگزار کند و شاید اگر فشار هواداران و اعتراض آنها نبود مدیران استقلال در روزهای پایانی نقل و انتقالات هم به فکر جذب بازیکن نبودند.

یک تیم برای موفقیت در طول مسابقات باید زود بسته شود، بدنسازی و اردوی پیش فصل خوب و اصولی داشته باشد تا بتواند عملکرد موفقی در مسابقات داشته باشد. استقلال باید در سه جبهه لیگ برتر. جام حذفی و لیگ سطح ۲ آسیا به مصاف حریفان برود بنابراین نیاز است تا با آمادگی کامل به میدان برود تا بتواند نتایج مطلوب را کسب کند.

ساپینتو به بازیکنان انرژی می‌دهد

حمودی محرومیت ساپینتو و نبود او بر روی نیمکت را بسیار تأثیرگذار دانست و گفت: ساپینتو مرد بسیار پرهیجان و پر شوری است و انرژی مثبت به بازیکنانش می‌دهد. نبود او در کنار زمین خیلی در روند تیم تأثیر می‌گذارد. هرچقدر هم که دیگر اعضای کادر فنی کنار خط باشند و با بازیکنان صحبت کنند نمی‌تواند مثل حضور سرمربی تأثیر گذار باشد. بنابراین باید مسئولان باشگاه استقلال باز هم پی‌گیر بخشش محرومیت ساپینتو باشند تا او بتواند از کنار خط و با انرژی مثبتی که دارد تیم را هدایت کند.

حساسیت دیدار دوتیم بیشتر شد

وی در خصوص دیدار دوباره استقلال و تراکتور در هفته اول لیگ گفت: این دیدار با سوپر جام تفاوت‌های زیادی دارد. این دیدار تساوی هم خواهد داشت و دو تیم نمی‌خواهند بدون کسب امتیاز از زمین خارج شوند برای استقلال که میهمان است یک امتیاز هم مهم است و می‌تواند ذخیره خوبی برای آبی پوشان باشد. دیدار دوتیم تراکتور و استقلال همیشه جذاب است و هواداران باز هم شاهد یک بازی خوب از دو تیم خواهند بود.