واکنش فدراسیون فوتبال ازبکستان به قهرمانی تراکتور + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تراکتور شامگاه دوشنبه ۲۰ مرداد و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان موفق شد با نتیجه ۲ بر یک استقلال را شکست دهد و قهرمان سوپرجام فوتبال ایران شود.

اودیل خامروبکوف بازیکن جدید و ازبکستانی تیم فوتبال تراکتور در این دیدار برای تیم خود به میدان رفت اما جلال الدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف دو بازیکن ازبکستانی استقلال به دلیل مصدومیت در این دیدار غایب بودند.

در همین رابطه فدراسیون فوتبال ازبکستان با انتشار پیامی، قهرمانی تراکتور را به خامروبکوف تبریک گفت. در متن پیام فدراسیون فوتبال ازبکستان آمده است: «بازیکن تیم ملی فوتبال ازبکستان، اودیل خامروبکوف همراه با تیم تراکتور قهرمان سوپرجام ایران شد. در دیدار مقابل استقلال، تراکتور با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. خامروبکوف این مسابقه را در ترکیب اصلی آغاز کرد و تا دقیقه ۷۵ در میدان حضور داشت.»