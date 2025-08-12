  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

شکایت استقلال از تراکتور؛ با هنجارشکنان باید برخورد شود

شکایت استقلال از تراکتور؛ با هنجارشکنان باید برخورد شود

باشگاه استقلال به دلیل اتفاقات رخ داده پس از دیدار این تیم مقابل تیم فوتبال تراکتور در سوپرجام بیانیه ای را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، در پی رفتارهای توهین‌آمیز و خلاف موازین اخلاقی که شب گذشته پس از دیدار تیم‌های استقلال و تراکتور در بخشی از سکوهای ورزشگاه و علیه بانوان هوادار استقلال صورت گرفت، ضمن ابراز تأسف عمیق، مراتب اعتراض رسمی خود را اعلام و پیگیری قانونی را آغاز می‌کنیم.

این رفتارها:

* *مغایر با ماده ۵۴ آئین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر مسؤولیت باشگاه میزبان نسبت به اعمال تماشاگران خود است.
* *خلاف ماده ۷۱ آئین‌نامه انضباطی که توهین و هتک حرمت نسبت به اشخاص حاضر در مسابقه را تخلف انضباطی قابل مجازات می‌داند.
* *بر خلاف ماده ۱۳ آئین‌نامه انضباطی فیفا که هرگونه تبعیض یا رفتار تحقیرآمیز مبتنی بر جنسیت را ممنوع و مستوجب محرومیت‌های سنگین می‌داند.

باشگاه استقلال امروز به صورت رسمی شکایت خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تقدیم و درخواست رسیدگی فوری نموده است.

باشگاه استقلال خواستار رقم خوردن این موارد است:

۱/ شناسایی و محرومیت ورود به ورزشگاه برای اشخاص خاطی که در ویدئوها به وضوح قابل شناسایی هستند.
۲/ اعمال مجازات انضباطی علیه باشگاه تراکتور، مطابق ماده ۵۴ آئین‌نامه انضباطی به دلیل مسؤولیت عینی نسبت به رفتار تماشاگران.
۳/ محکومیت رسمی این رفتارها از سوی باشگاه تراکتور به منظور حفظ روابط محترمانه دو باشگاه و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه.

همچنین، با توجه به آنکه این اعمال مشمول عنوان مجرمانه «توهین و هتک حرمت بانوان» است، از قوه قضائیه و دادستان محترم به عنوان مدعی‌العموم تقاضا داریم بر اساس ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری و در چارچوب قوانین جزایی کشور، به این پرونده ورود و اقدامات قانونی لازم را معمول دارند.

باشگاه استقلال تأکید می‌کند که احترام به کرامت انسانی و امنیت روانی تماشاگران، از اصول غیرقابل اغماض فوتبال است و هرگونه تساهل در برخورد با این قبیل رفتارها، تهدیدی جدی برای فرهنگ ورزش محسوب می‌شود.

ما همواره به احترام و دوستی میان هواداران دو باشگاه بزرگ استقلال و تراکتور اعتقاد داشته‌ایم و بر این باوریم که برخورد قاطع با هنجارشکنان، تضمین‌کننده تداوم این احترام متقابل خواهد بود.

کد خبر 6558649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها