شکایت استقلال از تراکتور؛ با هنجارشکنان باید برخورد شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، در پی رفتارهای توهین‌آمیز و خلاف موازین اخلاقی که شب گذشته پس از دیدار تیم‌های استقلال و تراکتور در بخشی از سکوهای ورزشگاه و علیه بانوان هوادار استقلال صورت گرفت، ضمن ابراز تأسف عمیق، مراتب اعتراض رسمی خود را اعلام و پیگیری قانونی را آغاز می‌کنیم.

این رفتارها:

* *مغایر با ماده ۵۴ آئین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر مسؤولیت باشگاه میزبان نسبت به اعمال تماشاگران خود است.

* *خلاف ماده ۷۱ آئین‌نامه انضباطی که توهین و هتک حرمت نسبت به اشخاص حاضر در مسابقه را تخلف انضباطی قابل مجازات می‌داند.

* *بر خلاف ماده ۱۳ آئین‌نامه انضباطی فیفا که هرگونه تبعیض یا رفتار تحقیرآمیز مبتنی بر جنسیت را ممنوع و مستوجب محرومیت‌های سنگین می‌داند.

باشگاه استقلال امروز به صورت رسمی شکایت خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تقدیم و درخواست رسیدگی فوری نموده است.

باشگاه استقلال خواستار رقم خوردن این موارد است:

۱/ شناسایی و محرومیت ورود به ورزشگاه برای اشخاص خاطی که در ویدئوها به وضوح قابل شناسایی هستند.

۲/ اعمال مجازات انضباطی علیه باشگاه تراکتور، مطابق ماده ۵۴ آئین‌نامه انضباطی به دلیل مسؤولیت عینی نسبت به رفتار تماشاگران.

۳/ محکومیت رسمی این رفتارها از سوی باشگاه تراکتور به منظور حفظ روابط محترمانه دو باشگاه و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه.

همچنین، با توجه به آنکه این اعمال مشمول عنوان مجرمانه «توهین و هتک حرمت بانوان» است، از قوه قضائیه و دادستان محترم به عنوان مدعی‌العموم تقاضا داریم بر اساس ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری و در چارچوب قوانین جزایی کشور، به این پرونده ورود و اقدامات قانونی لازم را معمول دارند.

باشگاه استقلال تأکید می‌کند که احترام به کرامت انسانی و امنیت روانی تماشاگران، از اصول غیرقابل اغماض فوتبال است و هرگونه تساهل در برخورد با این قبیل رفتارها، تهدیدی جدی برای فرهنگ ورزش محسوب می‌شود.

ما همواره به احترام و دوستی میان هواداران دو باشگاه بزرگ استقلال و تراکتور اعتقاد داشته‌ایم و بر این باوریم که برخورد قاطع با هنجارشکنان، تضمین‌کننده تداوم این احترام متقابل خواهد بود.