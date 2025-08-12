بازیکن مشهوری که استقلال را به آینده امیدوار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو آدان دروازهبان ۳۸ ساله تیم فوتبال استقلال، در نخستین بازی رسمی خود برای این تیم در دیدار سوپرجام مقابل تراکتور عملکردی قابل توجه و تأثیرگذار از خود به نمایش گذاشت.
اگرچه استقلال در نهایت ۲ بر یک مغلوب تراکتور شد و دو گل دریافت کرد، اما حضور و واکنشهای به موقع آدان مانع از دریافت گلهای بیشتر شد.
در نیمه دوم این دیدار حساس، آدان چند بار با واکنشهای به موقع و چشمگیر خود، سد محکمی در برابر حملات تراکتور ایجاد کرد. در دقیقه ۵۴، روی ضربه سر الکساندر سدلار مدافع تراکتور آدان با یک واکنش عالی توانست توپ را مهار کند و از ورود آن به دروازه استقلال جلوگیری کند. این لحظه یکی از کلیدیترین صحنههای بازی بود که اگر توپ وارد دروازه میشد، بازی میتوانست شکل دیگری به خود بگیرد.
در دقیقه ۷۰، آدان بار دیگر با واکنش درازکش و به موقع خود، ضربه زمینی ایگور پوستونسکی را مهار کرد و توپ را به کرنر فرستاد تا خطر جدی دیگری از سمت تراکتور دفع شود.
همچنین در دقیقه ۸۹، شوت خطرناک حسینزاده از داخل محوطه جریمه با یک سیو خوب توسط آدان دفع شد و توپ بار دیگر به کرنر رفت. این لحظات حساس و مهارهای دقیق نشان داد که اگر دروازهبان دیگری به جای آدان درون دروازه استقلال قرار داشت، احتمالاً تعداد گلهای دریافتی تیم بیش از دو گل بود و شاید شاهد شکست سنگینتری میبودیم.
در مجموع، حضور آدان به عنوان دروازهبان با تجربه و حرفهای استقلال در این دیدار، علیرغم شکست تیمش، نکته مثبتی برای آبیپوشان بود و امیدها را برای بهبود عملکرد خط دفاعی این تیم در ادامه فصل زنده نگه داشت. این نمایش قابل قبول میتواند به افزایش اعتماد به نفس آدان و کادر فنی استقلال برای استفاده بیشتر از او در مسابقات آینده کمک کند.
