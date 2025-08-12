  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۸

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری شهریور از فردا

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی ۲۷ مرداد تا ۳۱ شهریور، از فردا (چهارشنبه، ۲۲ مرداد) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی ۲۷ مرداد تا ۳۱ شهریورماه، از فردا (چهارشنبه، ۲۲ مرداد) آغاز می‌شود.

پیش فروش بلیت در تمام محورها، مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ شهریور و مسیرهای برگشت تا یکم مهر، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

براساس این اطلاعیه، پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6558166
زهره آقاجانی

