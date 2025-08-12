به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه آهن از توافق با ترکمنستان برای ساخت دو خط جدید ریلی در مرز ریلی سرخس خبر داد و اظهار کرد: موضوع افزایش یک خط ریلی نرمال و یک خط عریض بین دو ایستگاه سرخس ایران و ترکمنستان از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد گفت‌وگو با مدیران اجرایی راه آهن ترکمنستان بود.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش تعداد خطوط مبادله‌ای در توسعه مراودات ریلی بین دو کشور، افزود: راه آهن‌های ایران و ترکمنستان در خصوص اجرایی شدن این تصمیم مشترک به توافق رسیده‌اند و قرار است جلسات کارشناسی میان راه آهن‌های دو کشور برگزار شود.

ذاکری با اشاره به رسوب بار صادراتی در مرز سرخس گفت: موضوع واگن‌های پُر در مرز سرخس نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد راه آهن ترکمنستان ۲۰۰ تا ۳۰۰ واگن ازبک را به ناوگان حمل و نقل ریلی دو کشور اضافه کنند تا از این طریق، ضمن افزایش ظرفیت جابه‌جایی بار بین المللی، سرعت بازرگانی ریلی در این مسیر افزایش یابد.‌