قیمت بلیت قطار تهران - مشهد از ۸۵۰ هزار تا یک میلیون تومان

محسن طباطبایی مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راهآهن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملکرد راهآهن در ایام اربعین گفت: ما وعده کرده بودیم حدود ۴۷۰ هزار صندلی ایجاد کنیم که در این بازه بالغ بر ۵۰۰ هزار صندلی فراهم شد و در مجموع ۴۳۲ هزار مسافر جابجا شدند. هدفگذاری انجام شده تا حدی فراتر از برنامه بود و خوشبختانه رضایت نسبی مسافران نیز حاصل شد.
وی افزود: در بازه اربعین که از ۴ مرداد آغاز و تا ۲۹ مرداد ادامه داشت، روزهای انتهایی بازگشت مسافران با آخرین قطار از زاهدان تا امروز حدود ۵۰۳ هزار صندلی ایجاد و ۴۳۲ هزار نفر جابجا شدند. از این تعداد، ۲۲۰ هزار نفر بین شهری و حدود ۲۱۲ هزار نفر در حومه جابجا شدند.
طباطبایی در خصوص کیفیت خدمات ارائه شده در قطارها اظهار کرد: خدمات فرهنگی و موکباتی در ایستگاههای راهآهن و در قطارها، از جمله قطارهایی که رستوران و سالن اتوبوسی داشتند، ارائه شد و مراسمهایی مانند سینهزنی و دعاخوانی در مسیر اجرا شد.
وی گفت: ایستگاه شلمچه به عنوان نقطه صفر مرزی تجهیز شده بود و دارای سکوی دو خط، سایبان مجهز و امکانات سرمایشی مناسب بود. این ایستگاه در فاصله پنج دقیقهای ایستگاه گمرک شلمچه قرار داشت و مسیر ریلباسی از خرمشهر تا شلمچه به صورت پاندولی برنامهریزی شده بود. در این ایام، روزانه ۱۰ تا ۱۲ سرویس با ظرفیت هر سرویس حدود ۶۰۰ نفر و در برخی روزها تا ۱۰۰۰ نفر جابجا شد که مورد استقبال عمومی واقع شد.
مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راهآهن افزود: امسال علاوه بر تهران و مشهد، ۶ مقصد دیگر به مقاصد خرمشهر و کرمانشاه اضافه شد، ۳ شهر در شرق کشور شامل زاهدان، کرمان و یزد و ۳ شهر در شمال کشور شامل رشت، ساری و گرگان تحت پوشش قطار فوقالعاده قرار گرفت و ضریب اشغال این قطارها صددرصد بود.
وی گفت: امسال در روزهای انتهایی بازگشت، قطارهای فوقالعادهای آماده به کار در ایستگاههای خرمشهر و کرمانشاه مستقر شدند و با همکاری راهداری و ستاد اربعین، در مواردی که درخواست مسافران بدون برنامه بود، جابجایی آنها با مدیریت شناور قطارها انجام شد. برای مثال، در ۲۴ مرداد، یک قطار از خرمشهر به طور کامل برنامهریزی شد تا مسافرانی که بدون بلیت و برنامه وارد ایستگاه شلمچه شده بودند ساماندهی و جابجا شوند.
طباطبایی تأکید کرد: همچنین در ایستگاه کرمانشاه، قطار اتوبوسی برای بازگشت مسافران مستقر شد و با مدیریت دقیق، در سریعترین زمان ممکن به حرکت درآمد تا سفرهای بازگشتی به صورت منظم انجام شود.
تقاضا در بخش ریلی بیشتر ظرفیت عرضه است
وی گفت: میدانیم که کمبودی در قطارهای ریلی وجود دارد و طبیعتاً تقاضا در حوزه سفرهای ریلی همواره از عرضه بیشتر است، از سوی دیگر قیمتها نیز با یارانه دولت حدود یک سوم قیمت تمامشده است. اگر کمبودهایی هم مشاهده شد مربوط به کمبود عرضه است که امیدواریم با سرمایهگذاری در این حوزه ظرفیت اضافه شود تا مردم بتوانند استفاده کنند.
جزئیات اعزام قطارهای تهران - مشهد ویژه ۲۸ صفر
مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راهآهن با اشاره به برنامهریزی راهآهن برای سفرهای ماه پایانی صفر گفت: سفرهای برنامهریزی شده برای ایام ۲۸ صفر از ۲۷ مرداد آغاز شده و تا ۴ شهریور ادامه دارد. این سفرها عمدتاً به مقصد مشهد مقدس انجام میشوند و علاوه بر تهران، ۲۱ شهر دیگر نیز به این مسیر ریلی مجهز هستند. تعداد قطارهای اعزامی روزانه از یک تا ۵ قطار متغیر است و برای این بازه زمانی حدود ۵۰۰ هزار صندلی اعم از قطارهای برنامهای و فوقالعاده پیشبینی شده است.
طباطبایی در خصوص پیشفروش بلیتها اظهار کرد: پیشفروش بلیتها در این ایام در تاریخ ۲۲ مرداد انجام شد و بخش زیادی از ظرفیت فروخته شده است. در صورت امکان، ظرفیت قطارها با افزایش واگن و استفاده از بلیتهای کنسل شده به صورت روزانه بازنگری میشود تا مسافران بتوانند سفر خود را انجام دهند.
وی گفت: قیمت بلیتها در ایام اربعین و ایام ۲۸ صفر بدون افزایش بوده است. بهطوری که در ایام اربعین در مسیر تهران - مشهد و تهران - خرمشهر، بلیتها از کف ۶۵۰ هزار تومان تا قطارهای ۴ ستاره با امکانات کامل تا حدود یک میلیون تومان متغیر بود. در مسیر تهران - مشهد، قطارهای چهارتخته چهار ستاره با پک استراحت و پذیرایی از ۸۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان عرضه میشوند و قیمت آنها تقریباً ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت اتوبوس است.
مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری راهآهن در پایان خاطرنشان کرد: قطارها تا پایان شهریور برنامهریزی شدهاند و سفرهای زیارتی نیز تا ۴ شهریور ادامه دارد. همچنین، برخی قطارهای فوقالعاده نیز تا ۴ شهریور اعزام میشوند و پس از آن، این قطارها نیز متوقف خواهند شد.
