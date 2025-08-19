به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن با اشاره به رشد ۱۹ درصدی جابهجایی مسافران در ایام اربعین اظهار کرد: این موفقیت حاصل انسجام تیمی و حرکت جمعی است.
ذاکری توسعه بخشی از خط ریلی شلمچه تا نقطه صفر مرزی، احداث ایستگاه موقت و برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی در ایام اربعین را موجب رضایت مسافران دانست و گفت: عملکرد راهآهن علی رغم گرمای شدید و افزایش تعداد مسافران در ایام اربعین، قابل قبول بود.
وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن ایام رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع) از آمادگی کامل راهآهن برای تردد مسافران و زائران در این ایام خبر داد و گفت: با بازرسیهای ویژه و اقدامات پیشگیرانه، سیر ایمن و بهموقع مسافران ریلی در دستور کار قرار گرفته است.
