برنامه‌ریزی برای ایام پایانی ماه صفر؛ رشد ۱۹ درصدی جابه‌جایی در اربعین

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به برنامه ویژه برای ایام پایانی ماه صفر گفت: با برنامه ریزی دقیق علاوه بر رشد چشمگیر جابه‌جایی مسافران در ایام اربعین، شاهد رشد همزمان حمل بار در سال‌جاری بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به رشد ۱۹ درصدی جابه‌جایی مسافران در ایام اربعین اظهار کرد: این موفقیت حاصل انسجام تیمی و حرکت جمعی است.

ذاکری توسعه بخشی از خط ریلی شلمچه تا نقطه صفر مرزی، احداث ایستگاه موقت و برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی در ایام اربعین را موجب رضایت مسافران دانست و گفت: عملکرد راه‌آهن علی رغم گرمای شدید و افزایش تعداد مسافران در ایام اربعین، قابل قبول بود.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن ایام رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع) از آمادگی کامل راه‌آهن برای تردد مسافران و زائران در این ایام خبر داد و گفت: با بازرسی‌های ویژه و اقدامات پیشگیرانه، سیر ایمن و به‌موقع مسافران ریلی در دستور کار قرار گرفته است.

