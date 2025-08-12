  1. استانها
اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

در راستای مدیریت مصرف و قطعی‌های برنامه ریزی شده آب کلانشهر تبریز ضمن درخواست مجدد از عموم شهروندان جهت صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم کوی ولی عصر، ولی عصر جنوبی و زعفرانیه می‌رساند آب مسیرهای فوق در ساعات قبل از ظهر روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ و آب مشترکین واقع در کوی دادگستری، سهند، میرداماد، ویلاشهر و ضلع غربی جاده ائل گلی در ساعات بعد از ظهر همانروز مواجه با کمبود فشار یا قطعی خواهد شد بنابراین از شهروندان فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

