اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

در راستای مدیریت مصرف و قطعی‌های برنامه ریزی شده آب کلانشهر تبریز ضمن درخواست مجدد از عموم شهروندان جهت صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم کوی ولی عصر، ولی عصر جنوبی و زعفرانیه می‌رساند آب مسیرهای فوق در ساعات قبل از ظهر روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ و آب مشترکین واقع در کوی دادگستری، سهند، میرداماد، ویلاشهر و ضلع غربی جاده ائل گلی در ساعات بعد از ظهر همانروز مواجه با کمبود فشار یا قطعی خواهد شد بنابراین از شهروندان فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.