اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود شدید آب در مخازن کلانشهر تبریز ضمن درخواست مجدد از عموم شهروندان جهت صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم شهرک اندیشه، آخمقیه و رواسان می‌رساند آب مناطق فوق در ساعات قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۲ مواجه با کمبود فشار یا قطعی خواهد شد همچنین در بعد از ظهر همان روز ساکنین محترم خیابان‌های امام (حد فاصل میدان ساعت تا چهارراه آبرسان)، رضا نژاد جنوبی و شمالی، بلوار ۲۹ بهمن تا تقاطع جام جم، هفت تیر، بیلانکوه غربی و کوچه روشن مواجه با کمبود فشار آب خواهند شد، بنابراین ضمن عذرخواهی از مشترکین واقع در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.