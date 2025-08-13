قطع برق ۱۸۵ اداره پرمصرف در تبریز / اخطار به ۹۵ اداره بدمصرف

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم فکاری، روز چهارشنبه از اجرای طرح گسترده پایش مصرف برق ادارات و نهادهای دولتی خبر داد و گفت: در این طرح، ۱۱۰۲ اداره مورد ارزیابی قرار گرفتند که برق ۱۸۵ اداره پرمصرف، بهمنظور مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و بر اساس تنظیم لیمیتر، قطع شده است.
وی افزود: در این پایش، ۹۵ اداره بهعنوان بدمصرف شناسایی شدند که مصادیق آن شامل روشنایی غیرمتعارف، برودت بیش از الگوی مصرف سیستمهای سرمایشی، روشنایی تابلوها، محوطهها و سردرها بوده است. برای ۵۰ اداره نیز برچسب هشدار بدمصرفی نصب شد.
به گفته فکاری، بر اساس دستور معاون محترم دادستان، به مشترکان بدمصرف ابتدا اخطار کتبی و برچسب هشدار داده میشود.
وی تاکید کرد: در صورت بیتوجهی و ادامه مصرف ناصحیح، برق آنها قطع خواهد شد. وصل مجدد نیز تنها پس از اخذ تعهد رسمی امکانپذیر است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تأکید بر لزوم همراهی همه دستگاهها، از ادارات خواست در زمان اعلام تعطیلی از سوی استانداری، نسبت به خاموشکردن کلیه مصادیق بدمصرفی اقدام کنند؛ مگر در مواردی که روشنایی یا استفاده از تجهیزات، بنا به ضرورت، الزامی باشد.
وی هدف از اجرای این طرح را حفظ پایداری شبکه، عبور کمعارضه از پیک مصرف تابستان و پیشگیری از خاموشیهای ناخواسته عنوان کرد و گفت: رعایت اصول مدیریت مصرف، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه، به تأمین پایدار انرژی برای شهروندان کمک کرده و ادارات میتوانند با این اقدام، الگویی مناسب برای سایر بخشها باشند.
