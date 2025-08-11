  1. استانها
اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز-شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به کمبود شدید آب در مخازن اصلی کلانشهر تبریز ضمن درخواست مجدد از عموم شهروندان جهت صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم شهرک اندیشه، آخمقیه و رواسان می‌رساند آب مسیرهای فوق در ساعات قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۰ و همچنین آب مسیرهای مرزداران، جاده تهران، گلشهر، پرواز، ضلع شرقی جاده ائل گلی، فردوس و سینا به ترتیب در ساعات بعد از ظهر همان روز مواجه با کمبود فشار یا قطعی خواهد شد بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مناطق یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

