سوگواره «مسیر عاشقی» فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در راستای عمل به میثاق خدمت و با هدف مستندسازی هنرمندانه این جوشش عظیم، نخستین دوره سوگواره عکس و فیلم نگار شهر با عنوان «مسیر عاشقی» را برای ثبت حرکت عظیم فرهنگی و راهپیمایی اربعین و جاماندگان اربعین برگزار می‌کند.

این سوگواره، دعوتی است از تمامی هنرمندان، شهروندان خلاق و کارکنان خدوم شهرداری تا راویان صادق و هنرمند این حماسه خدمت و دلدادگی در پایتخت باشند.

چشم انداز این سوگواره، تبدیل شدن نگار شهر به معتبرترین رویداد هنری-فرهنگی در زمینه مستندسازی رویدادهای بزرگ شهری و ایجاد یک آرشیو هنری فاخر و ماندگار از چهره معنوی پایتخت است.

علاقمندان برای شرکت در این رویداد تا پایان مرداد مهلت دارند.

