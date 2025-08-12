  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

سوگواره «مسیر عاشقی» فراخوان داد

اولین سوگواره عکس و فیلم‌نگار «مسیر عاشقی» برای ثبت حرکت عظیم فرهنگی و راهپیمایی اربعین و جاماندگان اربعین فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در راستای عمل به میثاق خدمت و با هدف مستندسازی هنرمندانه این جوشش عظیم، نخستین دوره سوگواره عکس و فیلم نگار شهر با عنوان «مسیر عاشقی» را برای ثبت حرکت عظیم فرهنگی و راهپیمایی اربعین و جاماندگان اربعین برگزار می‌کند.

این سوگواره، دعوتی است از تمامی هنرمندان، شهروندان خلاق و کارکنان خدوم شهرداری تا راویان صادق و هنرمند این حماسه خدمت و دلدادگی در پایتخت باشند.

چشم انداز این سوگواره، تبدیل شدن نگار شهر به معتبرترین رویداد هنری-فرهنگی در زمینه مستندسازی رویدادهای بزرگ شهری و ایجاد یک آرشیو هنری فاخر و ماندگار از چهره معنوی پایتخت است.

علاقمندان برای شرکت در این رویداد تا پایان مرداد مهلت دارند.

برای خواندن فراخوان این سوگواره اینجا کلیک کنید.

آزاده فضلی

