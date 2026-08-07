جدیدترین ادعاها و اقدامات خصمانه واشنگتن علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آمریکا در جدیدترین اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که اقدامات جدیدی برای قطع مبادلات مالی با ایران انجام داده است.



در بیانیۀ وزارت خارجه آمریکا ادعا شده است: اقدامات ما شبکه‌ای از شرکت‌های مبادله مالی و شرکت‌های صوری که به ایران برای نقل و انتقال میلیون‌ها دلار پول کمک کرده‌اند را هدف قرار می‌دهد. حمایت مستمر ایران از تروریسم و تجاوز منطقه‌ای، بهای سنگین و ماندگاری خواهد داشت.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود مدعی شد: اقدامات ما ایران را از سیستم مالی بین‌المللی منزوی‌تر می‌کند. ما متعهد به همکاری با شرکا برای بستن راه‌های تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران هستیم. ما به صراحت اعلام می‌کنیم که هر کسی که به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند، با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد. اقدامات جدید ما نشان دهنده ادامه سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران است. شرکت‌های هدف قرار گرفته، تهران را قادر ساختند تا به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا کند و تحریم‌ها را دور بزند. اقدامات ما شبکه‌ای از شرکت‌های صرافی و شرکت‌های صوری را که به ایران در انتقال صدها میلیون دلار کمک می‌کردند، از بین خواهد برد. اقدامات جدیدی برای قطع جریان نقدی غیرقانونی ایران اتخاذ کرده‌ایم.

همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد: ما تحریم‌هایی را علیه پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تأمین مالی می‌کنند، اعمال کرده‌ایم.

از سوی دیگر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد: تنگه هرمز دیگر هرگز مثل قبل نخواهد شد، زیرا ایرانی‌ها از آن به عنوان یک گلوگاه استفاده کرده‌اند یا سعی کرده‌اند از آن استفاده کنند. ما از نظر اقتصادی ایران را خفه می‌کنیم؛ آنها تورم ۱۵۰ تا ۱۸۰ درصدی دارند. ممکن است امروز یا فردا شاهد توافقی باشیم که تنگه هرمز را به مدت ۳۰ تا ۶۰ روز باز کند و پس از آن قیمت انرژی کاهش یابد.