به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی فیروزآبادی، معاون رئیس امداد و مدیر عامل بنیاد حیات کمیته امداد، با بیان اینکه طرح نیروگاه‌های خورشیدی مددجویان از سال ۱۳۹۴ و از مشهد مقدس آغاز شده، گفت: درآمدهای این نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو به صورت مستقیم به حساب افراد واریز می‌شود.

به گفته معاون رئیس امداد و مدیر عامل بنیاد حیات کمیته امداد، نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی خورشیدی به فضایی حدود ۵۰ الی ۶۰ متر برای راه‌اندازی نیاز دارد و در پشت‌بام و یا حیاط محل سکونت مددجویان نصب می‌شوند.

وی در ادامه افزود: کمیته امداد در این باره فقط نقش تسهیلگر و هماهنگ‌کننده را برعهده دارد و وزارت نیرو قرارداد خرید تضمینی را با افراد امضا کرده و متعهد می‌شود تا ۲۰ سال برق تولیدی این نیروگاه‌ها را بخرد و وجه آن را به صورت مستقیم به حساب افراد واریز کند. درباره نیروگاه‌های تجمیعی که این نیروگاه‌های خانگی در مقیاس بزرگ‌تر و خارج از منازل ساخته می‌شوند هم برق تولیدی به صورت مستقیم در بورس قابل عرضه است و گفته می‌شود درآمد آن‌ها از این طریق از خرید تضمینی دولت نیز بیشتر است.

مدیر عامل بنیاد حیات کمیته امداد تصریح می‌کند: این نیروگاه‌ها معمولاً در طول سال حدود ۹ هزار کیلووات ساعت برق تولید می‌کنند و بسته به اینکه قیمت برق در هر سال چه میزان باشد، محاسبه آن انجام می‌شود. در کمیته امداد ساخت این نیروگاه‌ها از طریق پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویی صورت می‌گیرد که بخشی از درآمد ایجاد شده صرف پرداخت اقساط می‌شود و پس از اتمام تسهیلات نیز کل درآمد به مددجو تعلق خواهد گرفت. نکته مثبت این طرح آن است که درآمد حاصل از آن با تورم افزایش یافته و افراد از بابت تورم متضرر نمی‌شوند.

فیروزآبادی با بیان اینکه تسهیلات این طرح برای هر نفر ۱۵۰ میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه و هفت ساله است که با این عدد در سال گذشته امکان ساخت نیروگاه وجود داشت، خاطرنشان کرد: تسهیلات اجرای این طرح از محل تسهیلات اشتغال پرداخت می‌شود که سال گذشته در تبصره ۲ قانون بودجه برای کمیته امداد ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بوده و امسال نیز در تبصره ۱۵ قانون بودجه لحاظ شده است. اگرچه هنوز عدد دقیق آن با وجود گذشت پنج ماه از سال، از سوی دولت اعلام نشده است.

وی گفت: حداکثر ۲۵ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی کوچک‌مقیاس در کشور وجود دارد که حدود ۲۰ هزار و ۶۲ واحد آن توسط مددجویان کمیته امداد راه‌اندازی شده و در ادامه گفت: از جمله استان‌های پیشرو در این زمینه می‌توان به ترتیب به سیستان و بلوچستان با ۳ هزار و ۵۷۶ نیروگاه، فارس ۲ هزار و ۸۱۴، هرمزگان ۲ هزار و ۱۵۷، اصفهان ۲ هزار و ۱۱۴، کرمان ۲ هزار و ۶۷ و خراسان رضوی با هزار و ۶۹۱ نیروگاه اشاره کرد که حدود ۷۲ درصد از این طرح در این استان‌ها که از ظرفیت بیشتری در جذب انرژی خورشیدی برخوردار هستند، راه‌اندازی شده است.

مدیر عامل بنیاد حیات کمیته امداد به جنبه مالی این طرح نیز اشاره و بیان داشت: در سال جاری نیز نیروگاه‌هایی که به شبکه وصل خواهند شد، وزارت نیرو هر کیلووات ساعت را ۴ هزار و ۵۸۴ تومان از افراد خریداری می‌کند و سالیانه بیش از ۴۰ میلیون تومان برای افراد درآمد خواهد داشت که این درآمد با نرخ تورم افزایش می‌یابد. همچنین افراد سالانه حدود ۲۵ میلیون تومان اقساط پرداخت می‌کنند که این میزان تا پایان تسهیلات ثابت است. البته در این طرح سیاست کمیته امداد ایجاد درآمد جانبی برای خانواده‌های مددجویی است که قادر به فعالیت و کار کردن در بیرون نیستند و با مشکلاتی نظیر داشتن فرزند و نگهداری از بیمار در منزل و همچنین نداشتن شرایط جسمانی مناسب برای کار کردن مواجه‌اند.

فیروزآبادی به مطالبه‌ای که در دو سال گذشته مطرح شده مبنی بر تجمیع این نیروگاه‌ها و متمرکز شدن آن‌ها برای تعداد بیشتری از مددجویان اشاره کرد که این مزارع خانگی به مزارع بزرگ‌تر که بتوانند یک تا ۳ مگاوات برق تولید کنند، تبدیل شوند. این طرح همچنین برای افرادی که منزل و یا فضایی به منظور راه‌اندازی نیروگاه‌های خانگی ندارند هم مناسب است. پس از بررسی از نظر موارد مختلف از جمله اینکه هدف اصلی کمیته امداد از اجرای این طرح‌ها کمک به مددجویان است، با اجرای آن موافقت شد و در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال نیز که با حضور رئیس‌جمهور محترم برگزار شد، اختصاص منابع بودجه‌ای از محل اشتغال برای نیروگاه‌های خورشیدی به تصویب رسید. از این رو سیاست تجمیعی نیروگاه‌های خورشیدی و به عبارتی مزارع نیروگاهی نیز در دستور کار کمیته امداد قرار گرفت.

وی گفت: از نظر اجرای این طرح نیز در حال حاضر در استان‌های هرمزگان و یزد بهره‌برداری‌هایی صورت گرفته و در استان‌های قم، خراسان رضوی و گلستان نیز در مرحله ساخت قرار دارند که به زودی بهره‌برداری آن‌ها انجام خواهد شد. در این طرح یک نیروگاه یک مگاواتی در ابعاد بسیار بزرگ‌تر نسبت به نیروگاه‌های خانگی راه‌اندازی می‌شود و از این ظرفیت برخوردار است که برای ۲۰۰ نفر درآمدزایی کند. تفاوت آن با نیروگاه‌های خانگی در این است که این مزارع در مکان‌های متمرکز به جز منازل و در فضاهای بسیار بزرگ راه‌اندازی می‌شوند که توسط کمیته امداد، خیران و یا زمین‌های منابع طبیعی تأمین شده و از نظر فنی از جمله میزان تابش نور خورشید، بهره‌برداری کافی و دسترسی به شبکه برق مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از دریافت تاییدهای لازم، مجوز آن توسط وزارت نیرو صادر شده و پیمانکار برای نصب این مزارع شروع به کار می‌کند.

مدیر عامل بنیاد حیات کمیته امداد با بیان اینکه این نهاد تاکنون ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی ساخته که در مقایسه با حدود ۸۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور، تقریباً ۱۱ درصد این ظرفیت را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: مددجویان برای مشارکت در طرح نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و تجمیعی می‌توانند به صورت حضوری به کمیته امداد مراجعه و یا از طریق سامانه اینترنتی حیات برای نیروگاه‌های خورشیدی نام‌نویسی کنند و پس از بررسی‌های لازم کمیته امداد و بازدیدهای میدانی اداره برق شرایط احراز از جمله استحکام ساختمان، میزان تابش نور خورشید، زیربنا و… مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید، به پیمانکار و همچنین بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند.