از اشتغال تا درآمد پایدار؛ ۷۰ نیروگاه خورشیدی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران از تامین تجهیزات ۷۰ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: از این تعداد، ۳۵ نیروگاه تاکنون به بهره‌برداری کامل رسیده است.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۶۷ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان اجرایی و با ظرفیت تولید ۸۳۵ کیلووات به شبکه سراسری برق متصل شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ه) خراسان جنوبی با بیان جزئیات مالی این طرح‌ها، اظهار داشت: برای نیروگاه‌های اجرا شده از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بالغ بر ۴۱۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

عرب با اشاره به درآمدزایی این نیروگاه‌ها، بیان کرد: هر نیروگاه پنج کیلوواتی در سال اول اجرا برای هر خانوار بین سه تا چهار میلیون تومان درآمد داشته است که با اعمال ضریب تعدیل سالانه، این مبلغ افزایش می‌یابد.

وی افزود: به عنوان مثال نیروگاه‌های نصب شده در سال ۱۳۹۷ در حال حاضر ماهانه بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان درآمدزایی دارند.

عرب از اجرای ۶۲۸ نیروگاه کوچک ۵ کیلوواتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون خبر داد و گفت: این نیروگاه‌ها در مجموع ظرفیت تولید ۳۱۴۰ کیلووات ساعت برق را دارا می‌باشند.

وی بیان کرد: مددجویانی که امکان راه‌اندازی شغل مستقیم را ندارند ولی دارای مکان مناسب هستند، می‌توانند با دریافت مجوز از شرکت برق و استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه، نسبت به راه‌اندازی این نیروگاه‌ها اقدام کنند.