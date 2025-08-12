امین عدیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح ساماندهی حاشیه‌نشینی در هفت شهر استان شامل زاهدان، چابهار، ایرانشهر، زابل، زهک، سراوان و بنجار در حال اجراست.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: در زاهدان پنج محله اصلی و سه روستا و در چابهار پنج روستای حاشیه شرقی تحت عملیات بهسازی و آسفالت قرار گرفته‌اند. برای اجرای این طرح‌ها ۱۵۳ میلیارد تومان اعتبار برای زابل و ۱۵۰ میلیارد تومان برای چابهار اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: این پروژه‌ها علاوه بر بهبود زیرساخت‌های عمرانی، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی به ارتقای وضعیت اجتماعی مناطق نیز کمک خواهد کرد.

پیشرفت ۹۸ درصدی تهیه طرح هادی روستاهای استان

عدیلی اظهار داشت: تاکنون برای ۹۸ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان طرح هادی تهیه شده و تنها تعداد کمی از روستاها باقی مانده که تا پایان امسال این رقم به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در سال جاری برای ۷۹ روستا طرح هادی جدید و برای ۲۰۰ روستا بازنگری طرح انجام می‌شود که اعتباری بالغ بر ۸۱ میلیارد تومان برای آن اختصاص یافته است. تاکنون طرح هادی در ۸۰۴ روستا اجرا شده و در سال جاری نیز اجرای طرح در ۲۸۰ روستا با اعتبار ۶۸۸ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.