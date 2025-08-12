  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

ساماندهی محلات حاشیه‌نشین در ۷ شهر سیستان و بلوچستان

ساماندهی محلات حاشیه‌نشین در ۷ شهر سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: طرح ساماندهی حاشیه‌نشینی در هفت شهر استان شامل زاهدان، چابهار، ایرانشهر، زابل، زهک، سراوان و بنجار در حال اجرا است.

امین عدیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح ساماندهی حاشیه‌نشینی در هفت شهر استان شامل زاهدان، چابهار، ایرانشهر، زابل، زهک، سراوان و بنجار در حال اجراست.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: در زاهدان پنج محله اصلی و سه روستا و در چابهار پنج روستای حاشیه شرقی تحت عملیات بهسازی و آسفالت قرار گرفته‌اند. برای اجرای این طرح‌ها ۱۵۳ میلیارد تومان اعتبار برای زابل و ۱۵۰ میلیارد تومان برای چابهار اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: این پروژه‌ها علاوه بر بهبود زیرساخت‌های عمرانی، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی به ارتقای وضعیت اجتماعی مناطق نیز کمک خواهد کرد.

پیشرفت ۹۸ درصدی تهیه طرح هادی روستاهای استان

عدیلی اظهار داشت: تاکنون برای ۹۸ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان طرح هادی تهیه شده و تنها تعداد کمی از روستاها باقی مانده که تا پایان امسال این رقم به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در سال جاری برای ۷۹ روستا طرح هادی جدید و برای ۲۰۰ روستا بازنگری طرح انجام می‌شود که اعتباری بالغ بر ۸۱ میلیارد تومان برای آن اختصاص یافته است. تاکنون طرح هادی در ۸۰۴ روستا اجرا شده و در سال جاری نیز اجرای طرح در ۲۸۰ روستا با اعتبار ۶۸۸ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

کد خبر 6558731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها