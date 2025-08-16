  1. استانها
جهش آموزشی در سیستان و بلوچستان با ساخت ۱۴۰۰ کلاس درس جدید

زاهدان - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان از پیشرفت پروژه‌های مدرسه‌سازی و بهره برداری از ۱۴۰۰ کلاس درس جدید در استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک‌زایی با اشاره به پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا در حوزه مدرسه سازی گفت: امروز در استان شاهد یک جهش در حوزه مدرسه‌سازی هستیم و تنها در سال جاری نزدیک به ۱۴۰۰ کلاس درس جدید با مشارکت دولت و خیرین در حال اجراست که بیش از ۳۰۰ کلاس آن به شهرستان زاهدان اختصاص دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: این حجم از کار بدون همکاری و همراهی دستگاه‌های محلی به‌ویژه شهرداری امکان‌پذیر نبود که خوشبختانه هم‌افزایی ایجادشده باعث شده بسیاری از پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد. شهرداری زاهدان در واگذاری زمین و جانمایی مدارس همکاری ارزشمندی داشته که شایسته قدردانی است.

وی با بیان اینکه عدالت آموزشی در استان نیازمند نگاه جهادی و همکاری همه دستگاه‌هاست، بیان کرد: برنامه‌ریزی شده است تا در قالب نهضت مدرسه‌سازی ۸۰۰ کلاس درس جدید با مشارکت خیرین و تخصیص اعتبارات دولتی ساخته شود که بخشی از این پروژه‌ها هم‌اکنون آغاز شده و بخشی دیگر در روزهای آینده با حضور استاندار کلنگ‌زنی خواهد شد.

لک‌زایی خاطرنشان کرد: افزایش سرانه فضاهای آموزشی استان طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته به‌گونه‌ای که تنها در زاهدان پروژه‌های متعددی از جمله مدارس ۱۲ کلاسه در بلوار ۲۲ بهمن، محلات حاشیه شهر و شهرک‌های جدید آغاز شده و در حال تکمیل است.

