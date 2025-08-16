جهش آموزشی در سیستان و بلوچستان با ساخت ۱۴۰۰ کلاس درس جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی با اشاره به پیشرفت پروژههای در دست اجرا در حوزه مدرسه سازی گفت: امروز در استان شاهد یک جهش در حوزه مدرسهسازی هستیم و تنها در سال جاری نزدیک به ۱۴۰۰ کلاس درس جدید با مشارکت دولت و خیرین در حال اجراست که بیش از ۳۰۰ کلاس آن به شهرستان زاهدان اختصاص دارد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: این حجم از کار بدون همکاری و همراهی دستگاههای محلی بهویژه شهرداری امکانپذیر نبود که خوشبختانه همافزایی ایجادشده باعث شده بسیاری از پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد. شهرداری زاهدان در واگذاری زمین و جانمایی مدارس همکاری ارزشمندی داشته که شایسته قدردانی است.
وی با بیان اینکه عدالت آموزشی در استان نیازمند نگاه جهادی و همکاری همه دستگاههاست، بیان کرد: برنامهریزی شده است تا در قالب نهضت مدرسهسازی ۸۰۰ کلاس درس جدید با مشارکت خیرین و تخصیص اعتبارات دولتی ساخته شود که بخشی از این پروژهها هماکنون آغاز شده و بخشی دیگر در روزهای آینده با حضور استاندار کلنگزنی خواهد شد.
لکزایی خاطرنشان کرد: افزایش سرانه فضاهای آموزشی استان طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته بهگونهای که تنها در زاهدان پروژههای متعددی از جمله مدارس ۱۲ کلاسه در بلوار ۲۲ بهمن، محلات حاشیه شهر و شهرکهای جدید آغاز شده و در حال تکمیل است.
