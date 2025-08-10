آغاز عملیات احداث دومین مزرعه خورشیدی حمایتی تجمیعی در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودی، رئیس کمیته امداد بستک با اعلام این خبر اظهار داشت: کمیته امداد با توسعه و اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی در راستای توانمندسازی اقتصادی و ایجاد درآمد با ثبات و پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت این نهاد، گام‌های مؤثری برداشته است که در همین راستا این مزرعه خورشیدی، در زمینی به مساحت شش هکتار و با هدف ایجاد درآمد پایدار برای ۴۰۰ خانوار از مددجویان احداث و راه اندازی خواهد شد.

محمودی با بیان اینکه این دومین طرح نیروگاه خورشیدی حمایتی تجمیعی در استان و نخستین مزرعه در غرب استان هرمزگان است، افزود: در آینده نزدیک این طرح که ظرفیت تولید دو مگاوات برق را دارد؛ بزرگترین مزرعه خورشیدی حمایتی در جنوب کشور خواهد بود.

رئیس کمیته امداد شهرستان بستک بیان کرد: روند اجرای این طرح تا کنون با آزادسازی بیش از ۲۰ میلیارد تومان از منابع تسهیلات قرض الحسنه کمیته امداد در بانک صادرات برای ۱۷۵ نفر آغاز شده است که پیش بینی می‌گردد در صورت تأمین منابع کامل، اتصال این مزرعه خورشیدی به شبکه توزیع برق تا سه ماه آینده اجرایی شود.

وی یادآور شد: اولین درآمد این نیروگاه حمایتی تجمیعی برای مددجویان ماهانه ۴ میلیون و ۵۰۰ تومان برآورد شده است که هر سال این مبلغ با توجه به افزایش قیمت انرژی، رشد مطلوبی خواهد داشت.

این مقام مسئول در پایان از همراهی و همکاری خوب بانک صادرات شهرستان بستک در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به خانواده‌های تحت حمایت تشکر و قدردانی نمود.

شایسته ذکر است نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی تجمیعی کمیته امداد استان در شرق هرمزگان و با حضور قائم مقام کمیته امداد کشور در مرداد ماه ۱۴۰۳، در شهرستان میناب به بهره برداری رسیده است.