آبیاری ۳۰۰۰ اصله درخت انگور با آب شرب در روستای کریک دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد سبحانی اظهار کرد: تعداد سه نفر از باغداران روستای معصوم آباد کریک به صورت غیرمجاز از خط انتقال آب آشامیدنی برای آبیاری حدود ۳۰۰۰ اصله درخت انگور باغات خود استفاده می‌کردند.

وی اظهار کرد: ا ین انشعاب غیرمجاز به قطر یک اینچ بوده و سال‌ها بدون مجوز از این منبع برداشت آب صورت می‌گرفت.

مدیر آبفای شهرستان دنا افزود: پس از شناسایی این تخلف، انشعاب غیرمجاز اولیه قطع و پرونده برای پیگیری قضائی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

وی تصریح کرد: با این اقدامات و قطع مستمر انشعابات غیرمجاز، امسال برای نخستین بار خط انتقال کریک دچار تنش آبی نشده است و این موضوع نشان دهنده اهمیت برخورد با تخلفات در مدیریت منابع آب شهرستان است.

سبحانی تاکید کرد: آبفا شهرستان دنا به طور جدی با هرگونه برداشت غیرمجاز مقابله خواهد کرد تا حقوق همه مصرف کنندگان قانونی حفظ شود و منابع آبی به صورت عادلانه تقسیم شود.