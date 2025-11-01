برخورد قضایی با بیش از ۲۰۰ انشعاب غیرقانونی آب در شهریار

مهدی محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و جمع‌آوری بیش از ۲۰۰ فقره انشعاب غیرقانونی آب در شهریار طی یک ماه گذشته خبر داد و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.

محمدی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود منابع آبی در شهریار اظهار داشت: طی اقدامات انجام‌شده و در پی صدور دستورات قضائی به دستگاه‌های ذی‌ربط، در یک ماه اخیر ۲۰۳ مورد انشعاب غیرمجاز آب در سطح شهرستان شناسایی شده که از این تعداد تاکنون ۴۳ مورد قطع و جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه برخورد با انشعابات غیرمجاز در دستور کار مستمر دستگاه قضائی قرار دارد، افزود: کمبود آب در شهریار از معضلات جدی منطقه است و یکی از عوامل مؤثر در بروز این مشکل، تصرفات و بهره‌برداری‌های غیرقانونی از شبکه توزیع آب به شمار می‌رود.

دادستان شهریار تصریح کرد: صدور دستورات قضائی در این زمینه به‌صورت مداوم و با هدف صیانت از منابع آبی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی ادامه دارد.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای احیای حقوق عامه، با متصرفان و استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرقانونی آب به‌صورت جدی و بر اساس موازین قانونی برخورد خواهد شد.