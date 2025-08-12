به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقاومت فلسطین از عملیات های انجام شده علیه نظامیان اشغالگر در غزه خبر داد.

گردان‌های قسام اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها پس از بازگشت از خطوط نبرد اعلام کردند که یک تانک مرکاوای اسرائیلی را در زمین کشاورزی حاج عادل الشوا در خیابان المنصوره در شرق محله الشجاعیه در غزه با موشک ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده‌اند.

قسام همچنین بیان کرد که مبارزانش پس از بازگشت از خطوط نبرد اعلام کردند که خانه‌ای را در خیابان المنصوره در شرق محله الشجاعیه در شرق غزه که گروهی از نظامیان اشغالگر اسرائیلی در داخل آن پناه گرفته بودند، با سه راکت ضدنفر هدف قرار داده که در این عملیات نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند.

همچنین گردان‌های قسام اعلام کرد که تک‌تیرانداز این گردان‌ها سه نظامی اشغالگر اسرائیلی را در زمین کشاورزی حاج عادل در خیابان المنصوره در شرق محله الشجاعیه در شرق غزه با قناصه هدف قرار داده است.

گردان‌های قسام همچنین بیان کرد که مبارزانش پس از بازگشت از خطوط نبرد اعلام کردند که مرکز فرماندهی و کنترل نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در خیابان المنصوره در شرق محله الشجاعیه در شرق غزه با تیربار و راکت‌های ضدنفر و موشک‌های رجوم هدف قرار دادند.

مبارزان قسام همچنین یک تانک مرکاوا و دو بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از نوع D۹ را در خیابان المنصوره در شرق محله الشجاعیه در شرق غزه با راکت‌های تاندوم و ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند.