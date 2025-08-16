مبارزان مقاومت مواضع دشمن اسرائیلی را با خمپاره در هم کوبیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مبارزان قسام ضربه‌های مهلک جدیدی به نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه وارد کردند.

قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که مبارزانش با گلوله‌های خمپاره، مرکز فرماندهی و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی را در محور «صلاح الدین» واقع در جنوب شهر رفح هدف قرار داده‌اند.

در بیانیه دیگری گردان‌های قسام اعلام کرد که مبارزانش در عملیات مشترک با گردان‌های قدس، مرکز فرماندهی و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف مجتمع المحاکم در خان‌یونس (جنوب نوار غزه) با خمپاره هدف قرار دادند.

سرایا القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی نیز اعلام کرد که مرکز فرماندهی و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب محله «الزیتون» واقع در شهر غزه با خمپاره‌های ۶۰ میلیمتری هدف قرار داده است.

گفتنی است که مبارزان مقاومت با انجام عملیات ترکیبی و حملات خمپاره‌ای تلفات سنگینی به نظامیان رژیم صهیونیستی وارد می‌کنند.