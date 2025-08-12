  1. بین الملل
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲

۲ شهید و بیش از ۵۰ زخمی در حمله پهپادی اسرائیل به شمال غرب غزه

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به محله «الشیخ رضوان» در شمال غرب شهر غزه دست کم ۲ شهید و بیش از ۵۰ زخمی بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به محله «الشیخ رضوان» در شمال غرب شهر غزه دست کم ۲ نفر به شهادت رسیده و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند.

منابع بیمارستانی پیش از این اعلام کرده بودند که در پی حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه از بامداد امروز سه‌شنبه تاکنون بیش از ۷۱ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، بیش از ۶۱ هزار و ۵۹۹ نفر به شهادت رسیده‌اند.

شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز از آغاز جنگ در این باریکه به بیش از ۱۵۴ هزار و ۸۸ نفر رسیده است.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز بیش از ۱۰۰۷۸ نفر شهید و ۴۲۰۴۷ نفر زخمی شدند.

