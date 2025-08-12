خبرگزاری مهر گیلان نماد همدلی در روایت حقیقت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا ظهر سه شنبه به مناسبت هفته گرامیداشت روز خبرنگار با حضور در دفتر تحریریه مهر گیلان با مدیر و خبرنگاران این رسانه دیدار و گفتگو کرد.

سرهنگ پارسا با اشاره به اهمیت نقش رسانه در عصر جهاد تبیین اظهار کرد: رسالت خبرنگاران در روشن‌گری و آگاه سازی در حفاظت از حقیقت در برابر تحریف‌های است.

وی افزود: اصحاب رسانه با تکیه بر رسالت حرفه‌ای و اثرگذار خود همواره در میادین مختلف حاضر بوده و با حضور به هنگام و امید آفرین خود، در جامعه جریان سازی خواهند بود.

سرهنگ پارسا با قدردانی از زحمات و تلاش‌های مدیر و خبرنگاران خبرگزاری مهر در امر اطلاع رسانی، روایتگری، انعکاس دستاوردها و پیشرفت‌ها گفت: مجاهدت در اطلاع رسانی به‌هنگام، روایت قدرت جمهوری اسلامی و دست برتر ایران اسلامی در برابر نظام سلطه در جنگ تحمیلی دوم توسط خبرنگاران مهر گیلان قابل تحسین بوده و نشان دهنده همبستگی بین مدیر و خبرنگاران این مجموعه است.

مسئول بسیج رسانه گیلان افزود: اصحاب رسانه چشم بیدار جامعه و دیده‌بانان امین مردم و مسئولین بوده و با تکیه بر رسالت حرفه‌ای خود مطالبات مردم را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار غزه و شهدای رسانه ایران اسلامی در جنگ تحمیلی دوم گفت: خبرنگاران با حضور مقتدرانه در میدان نشان دادند که هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد که «صدای حقیقت خاموش شود» از این رو، همواره خبرنگاران را باید «راویان حقیقت» نامید.

وی با بیان اینکه حمله رژیم متخاصم صهیونی به ساختمان صدا و سیما که در پی آن سردبیر گیلانی شبکه «شهید نیما رجب پور» به شهادت رسید، نشان از شکست دشمن در برابر قدرت رسانه جمهوری اسلامی ایران در بیان حقیقت و روایت قدرت دروغین رژیم صهیونی بود، گفت: غافلگیری راهبردی دشمن از قدرت موشکی ایران و روایت بشارت فتح جمهوری اسلامی در رسانه‌ها دو بازوی مهم پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن متجاوز بود.

پارسا با قدردانی از تلاش‌های مجموعه خبرگزاری مهر در سطح استان گفت: همت بسیج کنندگی رسانه‌ای خبرگزاری مهر در همه شهرستان‌ها با هدف انعکاس به هنگام اخبار نشان از مجموعه پویا و اثر گذار خبرگزاری مهر و نماد همدلی در روایت حقیقت است.