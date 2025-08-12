خبرنگاران با قلم خود امیدآفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاووسی، ظهر سه شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاریهای مهر، تسنیم و فارس ضمن تبریک به مناسبت هفته خبرنگار، به اهمیت نقش خبرنگاران در جامعه اشاره کرد و گفت: خبرنگاران چشم و گوش مردم هستند و امانتدار اطلاعاتی که به آنها منتقل میشود. این قشر میتوانند با قلم خود، هم جامعه را ناامید کنند و هم با آگاهیبخشی، امید را در دل مردم زنده نگه دارند.
وی همچنین به وضعیت صنعت دام و طیور استان گلستان پرداخت و افزود: گلستان از نظر تولید گوشت مرغ و تخممرغ در وضعیت مناسبی قرار دارد. در حال حاضر ۱۵ کشتارگاه طیور در استان فعال است که روزانه یک هزار تن گوشت مرغ تولید میشود.
کاووسی ادامه داد: تولید تخممرغ استان هم اکنون ۲۵۰ تن در روز است و پیشبینی میشود که این رقم در سال آینده به ۵۰۰ تن برسد.
وی همچنین افزود: استان گلستان بهطور کلی دارای ۷۵ کارخانه تولید دام و ۹ کشتارگاه دام و طیور است که سه کشتارگاه آن صنعتی و ۶ کشتارگاه سنتی هستند.
مدیرکل دامپزشکی گلستان با اشاره به وضعیت بهداشتی دام و طیور در استان، اظهار کرد: گلستان یکی از استانهای پاک کشور از بیماریهای دام و طیور است که این دستاورد نتیجه تلاشهای گسترده و مداوم در جهت نظارت و کنترل بهداشتی است.
کاووسی همچنین در خصوص صنعت میگو در استان، گفت: مجتمع میگوی گمیشان سالانه چهار هزار و ۵۰۰ تن میگو تولید میکند و از این میزان، ۸۰ درصد به کشورهای مختلف صادر میشود که این امر ارزآوری قابل توجهی برای استان و کشور دارد. در حال حاضر، سایت میگوی گمیشان تنها سایت عاری از بیماری در کشور است که در آن ۹ مرکز برای فرآوری میگو فعالیت میکنند.
وی در ادامه به وضعیت دام عشایر استان اشاره کرد و افزود: از آبان ماه تا اردیبهشت، ۶۰۰ هزار رأس دام عشایر وارد استان میشود. برای این دامها خدماتی چون واکسیناسیون و سمپاشی به صورت رایگان انجام میشود تا سلامت دامها حفظ شود.
