به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد مقسمی ظهر سه شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، فارس و تسنیم بر اهمیت نقش رسانه‌ها در تقویت اعتماد عمومی و جلب حمایت‌های مردمی تأکید کرد.

وی گفت: در شرایطی که رسانه‌های معاند در تلاشند تا با سیاه‌نمایی و تحریف واقعیت‌ها، تصویری منفی از وضعیت کشور ارائه دهند، تعامل سازنده با اصحاب رسانه و ارائه شفاف اطلاعات می‌تواند کمک شایانی به تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی مردم با نهادهای مختلف کند.

مقسمی در ادامه افزود: کشورهایی که حاضر به همراهی با دنیای غرب نیستند، تحت فشارهای خارجی قرار دارند و جمهوری اسلامی ایران نیز از این فشارها مستثنی نیست. گرچه مشکلات اقتصادی و زیرساختی در کشور وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که تلاش‌ها متوقف شده باشد. در بسیاری از حوزه‌ها با وجود محدودیت منابع، کارهای بزرگی انجام شده است.

رئیس اورژانس گلستان با تأکید بر لزوم ارتباط صادقانه و شفاف با مردم و رسانه‌ها گفت: اگر بخشی از فعالیت‌ها با مشکلات یا نقصان مواجه است، باید دلایل آن به‌طور شفاف و صادقانه بیان شود. رسانه‌ها می‌توانند پلی برای جلب اعتماد عمومی و کمک‌های مردمی باشند. به‌ویژه در بخش اورژانس، مردم با آگاهی از تلاش‌های صورت‌گرفته، می‌توانند در ساخت و تجهیز مراکز اورژانس و ارائه خدمات بهتر مشارکت کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در حفظ دو رکن اساسی هر جامعه یعنی سلامت و امنیت، خاطرنشان کرد: در زمان بحران‌ها، حضور رسانه‌ها در کنار مردم، نه تنها موجب اطلاع‌رسانی سریع می‌شود، بلکه آرامش و اطمینان را نیز در جامعه ایجاد می‌کند. به‌ویژه در رویدادهای حساس اخیر، پوشش دقیق و مسئولانه رسانه‌ها توانست از دلسردی و نگرانی‌های مردم جلوگیری کند.

وی افزود: خبرنگاران چه زن و چه مرد، همانند سربازان خط مقدم دفاع از کشور، در تلاش‌اند تا حقیقت را منعکس کنند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی به موقع، شفاف و صحیح ایفا کنند و با این اقدام، همبستگی و اعتماد عمومی را در کشور تقویت کنند.