به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد در محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه (س) با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی اظهار داشت: عده‌ای عازم این سفر معنوی شده‌اند و عده‌ای هم جامانده‌اند که اگر نیت رفتن داشته باشند اما به دلایلی نتوانند بروند، خداوند اجر و پاداش زیارت را به آنان عطا خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان روایتی از حضرت علی (ع) پس از جنگ جمل گفت: کسی که نیت همراهی در راه حق را داشته باشد، حتی اگر موفق به حضور نشود، از پاداش آن بهره‌مند خواهد شد.

فرحزاد با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تصریح کرد: خبرنگاران در این منطقه تنها به دلیل انتشار حقیقت به شهادت می‌رسند و کودکان نیز بر اثر گرسنگی جان می‌دهند، اما کشورهای به ظاهر اسلامی فقط نظاره‌گر هستند و هیچ اقدامی نمی‌کنند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با تأکید بر لزوم تحریم رژیم صهیونیستی افزود: همه کشورها باید روابط خود را با این رژیم قطع کنند، اما متأسفانه برخی کشورهای اسلامی با اسرائیل روابط تجاری و اقتصادی دارند؛ تنها کشوری که در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارد، جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به حضور میلیون‌ها زائر در گرمای پنجاه درجه عراق گفت: این جمعیت انبوه نشان‌دهنده عشق و جذبه بی‌نظیر به اهل بیت (ع) است و طبق روایت، هر قدمی که در مسیر زیارت امام حسین (ع) برداشته می‌شود، پاداش یک حج و عمره را دارد.

فرحزاد خاطرنشان کرد: کسانی که توان مالی دارند اما امکان حضور در اربعین را پیدا نمی‌کنند، می‌توانند هزینه سفر دیگران را تأمین کنند که این اقدام پاداش فراوانی دارد.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه امام حسین (ع) اسوه سخاوت است، گفت: در ایام اربعین، مواکب شبانه‌روزی خدمت‌رسانی می‌کنند و با وجود بیش از ۲۰ میلیون زائر، احدی بدون آب و غذا نمی‌ماند که این خود جلوه‌ای از معجزه و محبت سیدالشهدا (ع) است.

وی در پایان افزود: در این مسیر همه زائران با وحدت و همدلی حرکت می‌کنند و محبت امام حسین (ع) اختلاف‌ها را کنار زده و دل‌ها را به هم پیوند می‌دهد.