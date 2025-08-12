خبرنگاران افسران جنگ نرم و مروارید حقیقت در دریای پرتلاطم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم مصطفی خسروی با حضور در تحریریه خبرگزاریهای مهر، نقش خبرنگاران را در جامعه بسیار حیاتی توصیف کرد و گفت: خبرنگاران چشم و گوش مردم و امانتداران واقعیتها هستند. آنها با قلم صحیح خود میتوانند ناامیدی را به امید تبدیل کرده و انسجام اجتماعی را تقویت کنند.
خسروی افزود: در شرایطی که امواج منفی و فشارهای رسانهای همچون مثلث برمودا جامعه را دربر گرفته، خبرنگاران با سرعت، دقت و صداقت، مروارید حقیقت را از این دریای پرتلاطم صید و به نمایش میگذارند؛ مرواریدی که چشمان دشمنان را کور و دل مردم را روشن میسازد.
وی با بیان اینکه خبرنگاران نمایندگان ملت و حاملان حقیقتاند، تأکید کرد: این گروه شجاع در میدان جنگ نرم، رسانه را بهعنوان سلاح و پیام خود به کار گرفته و در برابر هجمههای دشمن ایستادهاند. انسجام آنان همانند بسیج نیروهای مسلح در جنگهای سخت، پشتوانهای برای اقتدار کشور است.
نماینده نیروی دریایی ادامه داد: شهدای خبرنگار، مانند شهید صارمی، با جان و قلم خود مسیر حقیقتیابی و ایثار را برای ما روشن کردند. ما باید با پاسداشت جایگاه این شهدا، به رسالت خود وفادار بمانیم.
خسروی همچنین به نقش مهم خبرنگاران در تقویت انسجام ملی اشاره کرد و گفت: خبرنگاران باید ضمن رقابت سالم، با هدف خدمت به نظام و مردم بهترین نسخه خود را ارائه دهند تا زمینهساز ظهور عدالت جهانی باشند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای مسلح خادم مردم و پاسدار ارزشهای انقلاب هستند و در کنار خبرنگاران به آیندهای روشن و پرامید برای کشور ایمان دارند.
