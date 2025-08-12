  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

خبرنگاران افسران جنگ نرم و مروارید حقیقت در دریای پرتلاطم هستند

خبرنگاران افسران جنگ نرم و مروارید حقیقت در دریای پرتلاطم هستند

گرگان-نماینده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران خبرنگاران را افسران جنگ نرم و حاملان مروارید حقیقت در برابر امواج منفی رسانه‌ای معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم مصطفی خسروی با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، نقش خبرنگاران را در جامعه بسیار حیاتی توصیف کرد و گفت: خبرنگاران چشم و گوش مردم و امانت‌داران واقعیت‌ها هستند. آن‌ها با قلم صحیح خود می‌توانند ناامیدی را به امید تبدیل کرده و انسجام اجتماعی را تقویت کنند.

خسروی افزود: در شرایطی که امواج منفی و فشارهای رسانه‌ای همچون مثلث برمودا جامعه را دربر گرفته، خبرنگاران با سرعت، دقت و صداقت، مروارید حقیقت را از این دریای پرتلاطم صید و به نمایش می‌گذارند؛ مرواریدی که چشمان دشمنان را کور و دل مردم را روشن می‌سازد.

وی با بیان اینکه خبرنگاران نمایندگان ملت و حاملان حقیقت‌اند، تأکید کرد: این گروه شجاع در میدان جنگ نرم، رسانه را به‌عنوان سلاح و پیام خود به کار گرفته و در برابر هجمه‌های دشمن ایستاده‌اند. انسجام آنان همانند بسیج نیروهای مسلح در جنگ‌های سخت، پشتوانه‌ای برای اقتدار کشور است.

نماینده نیروی دریایی ادامه داد: شهدای خبرنگار، مانند شهید صارمی، با جان و قلم خود مسیر حقیقت‌یابی و ایثار را برای ما روشن کردند. ما باید با پاسداشت جایگاه این شهدا، به رسالت خود وفادار بمانیم.

خسروی همچنین به نقش مهم خبرنگاران در تقویت انسجام ملی اشاره کرد و گفت: خبرنگاران باید ضمن رقابت سالم، با هدف خدمت به نظام و مردم بهترین نسخه خود را ارائه دهند تا زمینه‌ساز ظهور عدالت جهانی باشند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای مسلح خادم مردم و پاسدار ارزش‌های انقلاب هستند و در کنار خبرنگاران به آینده‌ای روشن و پرامید برای کشور ایمان دارند.

