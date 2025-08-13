بازدید فرمانده کل فراجا و وزیر ارتباطات از قرارگاه اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به همراه سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات در قرارگاه اربعین حضرت ابوالفضل (ع) فاوا فراجا حاضر شده و از آخرین وضعیت تردد زوار در مرزها بازدید کردند.

سردار احمد دولتخواه معاون فاوا فراجا در این بازدید، گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل تردد زوار اربعین ارائه کرد.

همچنین ارتباط مستقیمی با مرزهای مهران، شلمچه و چذابه برقرار و روند تردد زائران به نمایش گذاشته شد.

هاشمی از خدمات انجام شده توسط پلیس در رابطه با تسهیل تردد زوار، صدور گذرنامه و همچنین استفاده فراجا از فناوری‌های نوین در خدمت به مردم و پیش بینی نیازهای آنان در این سفر معنوی تقدیر کرد.