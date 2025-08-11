افتتاح استودیو پلیس با حضور سردار رادان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس؛ استودیو پلیس همزمان با حضور سردار رادان در مرزی خسروی مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

این استودیو در راستای انعکاس و پوشش حضور گسترده زائران اربعین در مرز خسروی، بیان اقدامات و خدمات رسانی‌های پلیس به زوار و ارائه گزارش توسط مسئولان و مدیران انتظامی در راستای خدمات رسانی به زائران اربعین راه اندازی شده است.

گفتنی است، برای افتتاح این مکان خبری که با تدبیر سردار حاجیان فرمانده انتظامی استان انجام گرفته، بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.