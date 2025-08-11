  1. جامعه
افتتاح استودیو پلیس با حضور سردار رادان

افتتاح استودیو پلیس با حضور سردار رادان

استودیو پلیس با حضور سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در نقطه صفر مرزی خسروی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس؛ استودیو پلیس همزمان با حضور سردار رادان در مرزی خسروی مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

این استودیو در راستای انعکاس و پوشش حضور گسترده زائران اربعین در مرز خسروی، بیان اقدامات و خدمات رسانی‌های پلیس به زوار و ارائه گزارش توسط مسئولان و مدیران انتظامی در راستای خدمات رسانی به زائران اربعین راه اندازی شده است.

گفتنی است، برای افتتاح این مکان خبری که با تدبیر سردار حاجیان فرمانده انتظامی استان انجام گرفته، بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

