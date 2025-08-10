به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان بعد از ظهر یکشنبه در قرارگاه اربعین انتظامی استان کرمانشاه که در مرز خسروی برگزار شد، اظهار داشت: خدمت به زوار امام حسین (ع) افتخار بزرگی است که بخش اعظمی از آن نصیب پلیس شده است، بنابراین باید قدر این توفیق را دانست و برای هرلحظه آن خدا را شاکر و سپاسگذار باشیم.

وی با اشاره به حضور تعداد زیادی از زوار در مرز خسروی برای سفر به کربلای معلی، گفت: این مرز از ظرفیت و قابلیت‌های بسیار زیادی برخوردار است و با توجه به امکانات و زیرساخت‌هایی که دارد می‌تواند مسیری مطمئن و ایمن برای تردد زوار باشد.

سردار رادان با اشاره به اینکه در دیگر مرزهای کشور گاهی اوقات دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه می‌رسد و شاهد ازدحام جمعیت نیز هستیم، افزود: همین موضوع مقداری باعث نگرانی است که برای زوار مزاحمت‌هایی ایجاد کند، بنابراین مرز خسروی می‌تواند انتخاب بسیار خوبی از سوی زائران باشد.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور با بیان اینکه مشتاق است مرز خسروی جزو ۲ مرز پرتردد کشور خصوصاً در زمان اربعین باشد، افزود: این مرز قابلیت ارائه خدمات به حتی یک میلیون زائر را هم داراست ولی برای رسیدن به این مهم باید زیرساخت‌ها تقویت، تبلیغ و اطلاع رسانی لازم انجام و ظرفیت پارکینگ‌ها نیز تا حدود ۵۰۰ هزار دشتگاه خودرو افزایش یابد.

وی تصریح کرد: با اهتمام و علاقه‌ای که مدیران کرمانشاه و فرمانده انتظامی استان برای خدمت به زائران امام حسین (ع) را دارند مطمئن هستم در سال‌های آتی شرایط بهتری برای افزایش خدمت رسانی و همچنین میزبایی از زوار فراهم می‌شود.

سردار رادان در عین حال از آمادگی پلیس برای موج بازگشت زائران خبر داد و گفت: شرایط بازگشت زوار متفاوت‌تر از زمان رفت است چرا که ممکن است خستگی و شرایط آب و هوایی متفاوت نسبت به محل زندگی در آنها اثرگذاشته باشد، بنابراین باید تمهیدات ویژه‌تری اندیشید.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با بیان اینکه مجموعه انتظامی و مرزبانی استان کرمانشاه اقدامات خوبی برای اعزام زائران به عتبات عالیات اندیشیده‌اند، گفت: انتظار می‌رود با افزایش همدلی و تعامل موجود، شرایط لازم برای بازگشت ایمن و سهل زوار اندیشیده شود تا این عزیزان با سلامت به شهر و دیار خود بازگردند.

وی یادآوری کرد: هرچند با تدبیر سردار حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اقدامات خوبی برای افزایش ایمنی سفر زائران نظیر ایجاد ایستگاه‌های خواب زدایی صورت گرفته است، اقداماتی که باید تداوم یافته و شرایط لازم برای استراحت کافی زوار فراهم شود.

سردار رادان در پایان گفت: لازم است از تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی همه همکاران پرتلاشم در اقصی نقاط کشور خصوصاً استان‌های درگیر در مأموریت اربعین که شبانه روزی تلاش می‌کنند، قدرانی کنم و مطمئم هستم یکایک آنها در صواب زائران امام حسین (ع) شریک خواهند بود.