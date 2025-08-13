تجلیل فرمانده قرارگاه اربعین فراجا از بانوان یگان ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس؛ سردار محمد شرفی، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با حضور در جمع بانوان یگانهای ویژه پاسداران فراجا، ضمن تقدیر از ایثار، صبر و مجاهدت این نیروها، گفت: سالهای سال است که شما خواهران مجاهد، دور از خانواده و بیوقفه در مسیر رضایت خداوند، به زائران اباعبدالله الحسین (ع) خدمت میکنید و شب و روز نمیشناسید.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با اشاره به عظمت و شکوه راهپیمایی اربعین افزود: اربعین بزرگترین و قدرتمندترین اجتماع بشری روی زمین است که در آن، حدود ۲۴ میلیون مسلمان با کمترین امکانات، در یک مکان مقدس گرد هم میآیند؛ این صحنه، بزرگترین آزمون سادهزیستی و نمایش وفاداری و عشق به اهلبیت (ع) است، خدمت به این زائران و برافراشته نگاه داشتن پرچم مسلمین، از بهترین وظایف ماست و ما به انجام این رسالت افتخار میکنیم.
این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر نقش بیبدیل یگان ویژه در مأموریتهای اربعین تصریح کرد: هیچیک از ردهها و پلیسهای تخصصی به اندازه یگان ویژه تأثیرگذار و پر رنگ نیستند، یگان ویژه تکیهگاه تمام پلیسها و سنگربان اصلی ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
سردار شرفی حضور بانوان یگانهای ویژه را جلوهای منحصربهفرد از این اقتدار دانست و گفت: در هیچ مأموریت انتظامی، اینچنین منظم، سازمانیافته، حرفهای و آموزشدیده، زنان در کنار هم ایفای نقش نمیکنند. شما با رفتار و حضور خود، آرامش بیشتری را برای زائران خانم فراهم کردهاید و این نقش، بیبدیل و بسیار ارزشمند است به همین دلیل لازم دیدم به صورت حضوری از شما عزیزان قدردانی کنم.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره تمام شهدا، به ویژه شهدای جانبرکف یگانهای ویژه پاسداران فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، گفت: این خونهای پاک، چراغ راه ما در مسیر خدمت و پاسداری از ارزشهاست.
